Бурса станет культурной столицей тюркского мира в 2022 году

Турецкий город Бурса избран культурной столицей тюркского мира в 2022 году. Решение принято по итогам 38-го заседания постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ в городе Хива в Узбекистане, передает Anadolu.

Выступивший на мероприятии министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой выдвинул кандидатуру Бурсы, отметив, что этот город некогда был столицей Османского государства и завораживает посетителей своим историческим и архитектурным наследием, природными красотами.

Участники мероприятия приняли предложение турецкого министра, город Бурса был объявлен культурной столицей тюркского мира в 2022 году.

В ходе заседания также было принято решение провести памятные мероприятия в честь 100-летия киргизского писателя Токтоболота Абдумомунова и азербайджанского композитора Фикрета Амирова, а также 600-летия со дня кончины известного турецкого суфия Сулеймана Челеби.