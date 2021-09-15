Джемаль Бустани, автор haqqin.az 14:51

Самолеты ВКС России нанесли удары по населенным пунктам Хамаме, Мазра и Зарзур, расположенным в Идлибской зоне деэскалации. В общей сложности российские истребители провели 15 авиарейдов. Боевые машины поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим. Главным итогом 46 авиаударов, которые российские ВКС нанесли в период с 1 по 6 сентября по провинции Идлиб, стало то, что жители провинции начали оттягиваться поближе к турецкой границе. И нет никаких сомнений, что как только после ударов с воздуха начнется наступление войск Асада и их иранских союзников, десятки тысяч сирийцев, спасаясь от вооруженных сил режима, попытаются ее пересечь. Деваться им больше некуда.

Но и Турция не в состоянии больше принять ни одного беженца, как официально заявили на днях в Анкаре. Что, применительно к массированному налету российской авиации, который может означать подготовку к наступлению войск сирийского режима на земле, может означать только одно: Асад как союзник оказался для Москвы важен настолько, что она готова разорвать договоренности марта 2020-го года, когда Идлиб стал зоной турецкой ответственности. И, соответственно, пойти на очередной конфликт с Турцией. Анкара, как мы отмечали вчера, пока молчит, надеясь, что в Москве трезво оценивают последствия своего решения пойти навстречу Асаду в «окончательном решении идлибского вопроса». Но в Турции уже прямо говорят, что «цель этой операции заключается в намерении Москвы загнать Анкару в угол новым наплывом сирийских беженцев. Зная, что внутри страны эта тема сейчас изрядно создает проблемы для властей». «После ряда поражений в прямых столкновениях интересов, как это было в Ливии и Карабахе, операцией в Идлибе Россия хочет вернуть себе утраченный престиж», - такого мнения в Турции придерживаются очень многие. Что во многом справедливо – раздражение Москвы позицией Анкары по вопросу принадлежности Крыма, наращивание военно-технического сотрудничества Турции с Украиной, стратегическая глубина ее отношений с Азербайджаном, мешающее российской стороне крутить интригу на Южном Кавказе по ее сценарию – конфликтный потенциал чем дальше, тем больше.