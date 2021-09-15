Асад для Кремля оказался дороже Турции Россия перешла красную линию Анкары
Самолеты ВКС России нанесли удары по населенным пунктам Хамаме, Мазра и Зарзур, расположенным в Идлибской зоне деэскалации. В общей сложности российские истребители провели 15 авиарейдов. Боевые машины поднялись в воздух с авиабазы Хмеймим.
Главным итогом 46 авиаударов, которые российские ВКС нанесли в период с 1 по 6 сентября по провинции Идлиб, стало то, что жители провинции начали оттягиваться поближе к турецкой границе. И нет никаких сомнений, что как только после ударов с воздуха начнется наступление войск Асада и их иранских союзников, десятки тысяч сирийцев, спасаясь от вооруженных сил режима, попытаются ее пересечь. Деваться им больше некуда.
Но и Турция не в состоянии больше принять ни одного беженца, как официально заявили на днях в Анкаре. Что, применительно к массированному налету российской авиации, который может означать подготовку к наступлению войск сирийского режима на земле, может означать только одно: Асад как союзник оказался для Москвы важен настолько, что она готова разорвать договоренности марта 2020-го года, когда Идлиб стал зоной турецкой ответственности. И, соответственно, пойти на очередной конфликт с Турцией.
Анкара, как мы отмечали вчера, пока молчит, надеясь, что в Москве трезво оценивают последствия своего решения пойти навстречу Асаду в «окончательном решении идлибского вопроса». Но в Турции уже прямо говорят, что «цель этой операции заключается в намерении Москвы загнать Анкару в угол новым наплывом сирийских беженцев. Зная, что внутри страны эта тема сейчас изрядно создает проблемы для властей».
«После ряда поражений в прямых столкновениях интересов, как это было в Ливии и Карабахе, операцией в Идлибе Россия хочет вернуть себе утраченный престиж», - такого мнения в Турции придерживаются очень многие. Что во многом справедливо – раздражение Москвы позицией Анкары по вопросу принадлежности Крыма, наращивание военно-технического сотрудничества Турции с Украиной, стратегическая глубина ее отношений с Азербайджаном, мешающее российской стороне крутить интригу на Южном Кавказе по ее сценарию – конфликтный потенциал чем дальше, тем больше.
Как ни крути, а стараясь не драматизировать ситуацию, турецкой стороне все же придется как-то отвечать на эти претензии, формирующиеся в вызов ее интересам. И ответ этот будет жестким, поскольку Москва бьет не по Идлибу – она бьет по интересам Анкары в непосредственной близости, ближе некуда, от ее границ. В отношениях между Россией и Турцией наступил очередной кризис – и это факт. Подходы двух стран к будущему Сирии, их взгляды на то, какую Сирию они хотят видеть – прямо противоположны. И это тоже факт.
Обнадеживает лишь то, что эти кризисы возникают периодически, но пока до серьезного конфликта дело не дошло. Если Москва и в этот раз поиграет мускулами, а потом начнет договариваться – нынешний кризис вокруг Идлиба будет преодолен, Анкара к переговорам готова. Проблема заключается в том, что ни Асад, ни иранцы такого подхода не принимают. А потому приложат все усилия, чтобы Москва вновь выбирала между ними и турками. А такие игры никогда к хорошему не приводят.