Евросоюз заявил, что может не признать выборы в России

Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в РФ выборы пройдут с нарушениями принципов демократии.

"В проекте текста по России страну называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя" и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент в случае, если выборы в сентябре проведут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в пресс-релизе, который цитирует Интерфакс.

За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против. Еще 72 члена ЕП воздержались от голосования по резолюции.

Голосование на выборах в Госдуму РФ и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.