Призрачный «Мазлум Рус» - завербован ФСБ, воевал на стороне армян, возглавлял боевое крыло ПКК

Бывший офицер иракской армии, уроженец Синджара Файяд Азиз рассказывал, что региональным лидером ПКК считается Саид Хассан, однако фактически все полномочия сосредоточены в руках «Mазлума Рус », настоящее имя и фамилия которого не указываются.

Уроженец российского города Челябинск боевик Рабочей партии Курдистана (ПКК), известный под псевдонимом «Mазлум Рус », в начале 2000-х годов был привлечен Федеральной службой безопасности России в качестве агента и действовал некоторое время в Грузии и Армении. Позже он прошел обучение в Карабах е (в период оккупации - ред.). Об этом пишет газета Türkiye со ссылкой на источники среди курдов-езидов в Синджарском регионе Ирака, а также на информацию, полученную из органов безопасности Ирака.

Источники же иракских органов безопасности сообщают, что «Mазлум Рус» участвовал во многих террористических атаках в Турции, Сирии и Ираке, получал поддержку со стороны российской разведки. С другой стороны, сфальсифицировав документы, указывающие на то, что «Mазлум Рус» якобы является жителем Синджара, предпринимались попытки организовать его встречи в качестве представителя военной группировки курдов-езидов Синджарского регионе YBŞ («Объединение сопротивления Синджара») с министром обороны Ирака, руководством разведструктур и премьер-министром Мустафой Казыми.

Газета утверждает, что «Mазлум Рус» первые свои учения проходил в Варденисе (Басаркечар, - ред.), позже продолжил обучение в Карабахе, в лагере террористов в оккупированном в тот период Кельбаджаре. «Mазлум Рус» является одним из лидеров состоящей в основном из граждан Армении и России группировки ПКК «Орлы Агры». Он был даже одним из создателей на севере Сирии «Бригады Нубара Озаняна», состоящей из местных армян и членов ПКК. Этот боевик ПКК, являющийся гражданином России, принимал активное участие во многих терактах в турецких регионах Хаккяри, Ширнак, Ван, Бингель, Агры, а также на севере Ирака. В 2015 году примерно с 60 боевиками ПКК (армянами, русскими и сербами), которые находились в подчинении этого боевика, на юго-востоке Турции стали устанавливать баррикады, рыть траншеи и нападать на гражданских лиц, а также силы безопасности.

Против «Mазлума Рус», за которым Национально-разведывательной организацией Турции была установлена слежка, в 2018 году в Синджарском регионе была проведена воздушная операция. В результате авиаударов, нанесенных турецкой авиацией, были убиты 18 боевиков, а «Mазлум Рус» получил серьезные ранения, но остался жив. Его доставили в село Аль-Сакиния Синджара, где поместили в старое школьное здание, которое ПКК использовала в качестве больницы. И по этому зданию были нанесены удары турецкой авиацией, но террорист и на этот раз уцелел.

Отметим, что именно после этих авиаударов ряд источников писал, что «Mазлум Рус» убит. Источники даже представляли его как «курда-езида армянского происхождения» и «командира YBŞ».

Напомним, Армения в ходе 44-дневной войны привлекла в Карабах боевиков ПКК с севера Ирака и Сирии. Эту информацию впоследствии подтвердили и сами курдские террористы.