Узбекистан не вступит в «путинское НАТО»

Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ. Об этом РИА Новости заявил генсек организации Станислав Зась. По его словам, каждое государство вправе выбирать, где и в какой организации ему быть, "и мы никогда не влияем на их решения", подчеркнул он.

"Узбекистан пока не планирует вступить в ОДКБ, и мы никого не принуждаем быть в наших рядах", — сказал генсек, подтвердив таким образом слова пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова. В июле Асадов заявил, что у страны нет планов по вступлению в организацию, так как подобных предложений от стран-участниц не поступало.