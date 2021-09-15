Специальный кредит нефтяникам от Yelo Bank

В Yelo Bank наших нефтяников ждет кредит наличными без комиссии и на выгодных условиях от 14,3% годовых. Максимальный срок кредита - 48 месяцев, а сумма - до 30 000 манатов.

Yelo Bank поздравляет работников нефтегазовой отрасли с приближающимся Днем нефтяников и объявляет о специальной кредитной кампании для них.

Чтобы воспользоваться кампанией, вы можете либо подать заявку в ближайший филиал Yelo Bank до 22 сентября или заказать онлайн, не посещая банк. Не теряйте времени, заказывайте сейчас: bit.ly/neftci

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