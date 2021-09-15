Анар Байрамов отчитался о проделанной работе

17:10

Председатель Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов провел пресс-конференцию, посвященную вопросу оценки инвалидности и проделанной работе по оказанию услуг медико-социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями, сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. По словам Байрамова, процесс определения инвалидности осуществляется полностью прозрачно посредством электронной инфраструктуры, без контакта гражданин - эксперт. Он отметил, что в этом году около 35 000 лицам была назначена инвалидность. Из этих случаев 11 000 пришлось на начальное, остальные - повторное назначение инвалидности.

Глава структуры сообщил, что за первые восемь месяцев этого года агентство предоставило 7 000 инвалидов 30 тысяч реабилитационных средств, в том числе 766 моторных инвалидных колясок, отметив, что некоторые из них доставили по адресам. В январе-августе реабилитационные услуги были оказаны 4 600 инвалидам, включая инвалидов войны. А.Байрамов отметил проделанную совместно с профильными структурами работу в области оценки путем визуального осмотра инвалидности военнослужащих, раненных в Отечественной войне. Он отметил, что более 1 750 из этих военнослужащих уже назначена инвалидность. Было отмечено, что система реабилитации, созданная в стране за последние годы под руководством президента в соответствии с современными требованиями, играет важную роль в оказании нашим ветеранам реабилитационных услуг на высоком уровне. В послевоенный период в реабилитационных центрах агентства услуги были оказаны 1 500 ветеранам. С декабря 2020 года ведется работа по обеспечению наших граждан, ставших инвалидами в результате ранений в боях за территориальную целостность нашей страны, высокотехнологичными электронными протезами. 141 военнослужащий уже обеспечен протезами последнего поколения. Специалисты российского офиса исландской компании ÖSSUR провели соответствующие замеры у 29 ветеранов с ампутированными верхними конечностями, и в ближайшие дни начнется процесс предоставления им высокотехнологичных протезов.