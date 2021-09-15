Рост цен на хлеб подтвердили и в компании Çörəkçi, которая является одним из крупных поставщиков в маркеты столицы. Однако в компании отказались комментировать причины, побудившие их поднять цены на свою продукцию.

Мониторинг, проведенный корреспондентами haqqin.az , выявил, что рост цен коснулся и других мучных изделий. Так, в зависимости от размера и качества использованной муки популярные у бакинцев лаваши подорожали на 5-15 копеек.

На утро после объявления о повышении цен на бензин в некоторых маркетах Баку повысились цены на хлеб. Покупатели заметили, что нарезанная и упакованная буханка хлеба, стоившая 0,55-0,6 маната, подорожала до 0,7 маната.

В другой компании, Nömrə 1, тоже занимающейся выпечкой хлеба, заявили, что белый хлеб подорожал на пять копеек, а черный на 10. Представитель компании заявил haqqin.az, что рост цен обусловлен подорожанием материала, в который они пакетируют продукцию, а также возросшими транспортными расходами.

Вместе с тем на заводе по выпечке хлеба Xırdalan заявили, что цены на их продукцию остались без изменений.

«Несмотря на то, что на рынке поменялись условия, мы все же не пошли на повышение цен», - заявили в отделе продаж компании.

В крупных торговых сетях также не скрывают информацию о подорожании хлеба: «Подорожал в основном черный и диетические сорта хлеба. Мы не поднимаем цены, а лишь продаем хлеб по цене, который установил производитель».

Стоит отметить, что в последнее время на мировых рынках также наблюдается повышение цен на пшеницу. Только в августе цена тонны пшеницы подорожала на 12,85 процента и составила 274,9 доллара.

Пшеница подорожала и в России, откуда Азербайджан закупает основные объемы. Так, экспортная стоимость тонны пшеницы по сравнению с прошлым месяцем там выросла на 17,5 процента и достигла 286,5 доллара. Несмотря на это стоимость муки в Азербайджане не изменилась, ее сохранили стабильной.

Для того чтобы узнать, является ли повышение цен на хлеб в Азербайджане естественным или все же искусственным, haqqin.az направил официальный запрос в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Минэкономики. Однако там заявили, что смогут сказать что-либо конкретное только после проведения соответствующего расследования.

Между тем пока готовился материал, премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в постановление Кабинета министров Азербайджана "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны".

Согласно изменению, верхний предел оптовой цены одной тонны муки для расчета субсидий производителям за каждую тонну продукции составляет 520 манатов. Маржа производителя муки, включая внутренние затраты, установлена в размере 25 процентов от верхнего предела оптовой цены одной тонны муки.

Комментируя это решение, депутат Милли Меджлиса, экономический эксперт Вугар Байрамов заявил, что основной его целью является предотвращение роста цен на хлеб. Производители муки будут получать субсидии, благодаря чему часть их расходов будет покрываться за счёт государства. В конечном итоге это приведет к падению себестоимости муки.