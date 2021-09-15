Армянский спецназ решил потрясти мускулами на границе с Азербайджаном
Подразделения спецназа ВС Армении проводят военные учения на восточном и юго-восточном участках границы страны (граница с Азербайджаном), сообщила пресс-служба Минобороны Армении.
Согласно сообщению, маневры осуществляются по специальному сценарию. Организованы специальные тактические тренировки в условиях, максимально приближенных к боевой ситуации, осуществлены операции по засаде, нападению, обнаружению и уничтожению важных объектов условного противника, занятию позиций.