Кровавая битва с наркоманией: обвиняется президент наш обзор
Борьба с таким злом, как наркотики, ведется по всему миру не первый год с большим или меньшим успехом. Однако искоренить его пока не удается. И все же успешный опыт борьбы с наркотрафиком, имеющийся у Азербайджана и Турции, показывает, что все не так безнадежно. Иначе дело обстоит в другой части света.
В среду судьи Международного уголовного суда (МУС) санкционировали расследование возможных преступлений против человечности, проведенное во время насильственной «войны с наркотиками» президента Филиппин Родриго Дутерте, заявив, что предполагаемые внесудебные казни представляют собой «широкомасштабное и систематическое нападение» на мирных жителей. Об этом пишет The Washigton Post. Расследование открывает потенциальную возможность привлечения к ответственности на Филиппинах, хотя судебное преследование может занять годы.
Дутерте, срок полномочий которого истекает в следующем году, маневрирует, чтобы найти преемника, который сможет защитить его от судебного преследования.
Дутерте, популист, пришедший к власти в 2016 году, наиболее известен во всем мире как организатор войны с наркобизнесом, в результате которой погибли тысячи людей. По официальным данным, жизни лишились около 6 тысяч человек. Однако ранее прокурор МУС подсчитал, что с июля 2016 по март 2019 года было убито от 12 до 30 тысяч мирных жителей.
Судьи, проводившие досудебную оценку прокурорских материалов, указали, что война с наркотиками «не может рассматриваться как законная операция правоохранительных органов, а убийства - ни как законные, ни как простые эксцессы в рамках законной операции». Представитель одиозного президента на это заявил, что Филиппины не будут сотрудничать со следствием, сообщает Reuters.
Филиппины вышли из Международного уголовного суда в 2019 году, что многие тогда расценили как попытку уйти от расследования. С тех пор представители Дутерте утверждали, что страна не находится под юрисдикцией суда, хотя вопреки ему Верховный суд Филиппин заявил, что страна все еще должна сотрудничать с некоторыми расследованиями международной институции.
Война с наркотиками стала очень популярна на Филиппинах, и Дутерте позиционировал себя во время своей президентской кампании как единственный кандидат, который предложил решение проблемы распространения наркотиков, давней проблемы городской бедноты.
Правозащитные организации приветствовали решение МУС, которое дает надежду оставшимся в живых, поскольку многие дела остаются в местных судах нерасследованными. На вынесение приговора на Филиппинах может потребоваться до 10 лет, и лишь несколько убийств, совершенных во время срока правления Дутерте, могут привести к осуждению его.
Смерти с 2011 до начала 2016 года связаны с тем, что Дутерте был заместителем мэра и мэром города Давао, где сотни убийств были связаны с группой линчевателей, известной как «Отряд смерти Давао», которую исследователи и свидетели ранее связывали с Дутерте.
Прокурор МУС сказал, что эти убийства в Давао были аналогичны убийствам по всей стране после того, как Дутерте стал президентом. Эксперты считают, что установление связи между пребыванием Дутерте в Давао и на посту президента помогло бы усилить аргументы против него, таким образом продемонстрировав закономерность в подходе к кровавой кампании.