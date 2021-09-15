Борьба с таким злом, как наркотики, ведется по всему миру не первый год с большим или меньшим успехом. Однако искоренить его пока не удается. И все же успешный опыт борьбы с наркотрафиком, имеющийся у Азербайджана и Турции, показывает, что все не так безнадежно. Иначе дело обстоит в другой части света.

В среду судьи Международного уголовного суда (МУС) санкционировали расследование возможных преступлений против человечности, проведенное во время насильственной «войны с наркотиками» президента Филиппин Родриго Дутерте, заявив, что предполагаемые внесудебные казни представляют собой «широкомасштабное и систематическое нападение» на мирных жителей. Об этом пишет The Washigton Post. Расследование открывает потенциальную возможность привлечения к ответственности на Филиппинах, хотя судебное преследование может занять годы.

Дутерте, срок полномочий которого истекает в следующем году, маневрирует, чтобы найти преемника, который сможет защитить его от судебного преследования.

Дутерте, популист, пришедший к власти в 2016 году, наиболее известен во всем мире как организатор войны с наркобизнесом, в результате которой погибли тысячи людей. По официальным данным, жизни лишились около 6 тысяч человек. Однако ранее прокурор МУС подсчитал, что с июля 2016 по март 2019 года было убито от 12 до 30 тысяч мирных жителей.