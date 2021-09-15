Платежи по корпоративным счетам Kapital Bank теперь в терминалах MilliÖn

Kapital Bank представил очередное нововведение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Платежи по счетам теперь можно осуществлять через функционирующие по всей стране терминалы MilliÖn. При совершении таких платежей комиссия не взимается. Лимит по операциям составляет 1–15 000 манатов.

Kapital Bank придает важное значение развитию и финансированию малого и среднего бизнеса. Клиентам из этого сегмента предоставляются такие продукты, как факторинг, гарантии, аккредитивы, финансирование за счет средств банка или специальных фондов. Быстрый процесс анализа, возможность финансирования без залога и низкие ставки свидетельствуют о том, что Kapital Bank предлагает бизнесу самые выгодные условия на рынке.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.