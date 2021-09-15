В школах Баку отменят бумажные журналы

В прошлом учебном году в 94 школах Баку были внедрены электронные журналы. В новом учебном году в 215 школах Баку будут использоваться электронные журналы и электронные дневники. Об этом в ходе тренинга на тему "Медиа и образовательный диалог" сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, в некоторых школах традиционные журналы будут отменены, в каких-то параллельно временно будут использоваться как электронные, так и традиционные журналы.