Сегодня в 20:45 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций между азербайджанским « Карабах ом» и швейцарским «Базелем».

Судить встречу будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Эриком Ламбрехтсом.

Команды выступают в группе «H» вместе с казахстанским «Кайратом» и кипрской «Омонией». Эти клубы встречаются сегодня в Алматы в 18:30 по бакинскому времени.

«Карабах» в восьмой раз подряд пробился в групповой турнир еврокубков. Для попадания в группу Лиги конференций подопечные Гурбана Гурбанова поочередно одолели израильский «Ашдод» (0:0, 1:0), кипрский АЕЛ (1:1, 1:0) и шотландский «Абердин» (1:0, 3:1).

«Базель» прошел албанский «Партизани» (3:0, 2:0), венгерский «Уйпешт» (2:1, 4:0) и шведский «Хаммарбю» (3:1, 1:3, в серии пенальти – 4:3).

Напомним, в Лиге конференций победители восьми групп напрямую получат право играть в 1/8 финала. Команды, занявшие 2-е места, сыграют в дополнительном раунде за выход в 1/8 финала с клубами, ставшими третьими в группах Лиги Европы.