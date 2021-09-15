Лига конференций: «Карабах» принимает швейцарский «Базель» Стартовые составы; обновлено 19:48
Стартовые составы «Карабаха» и «Базеля».
«Карабах»: Шахрудин Магомедалиев, Максим Медведев, Кевин Медина, Аббас Гусейнов, Турал Байрамов, Гара Гараев, Патрик Андраде, Кади, Хайме Ромеро, Абделла Зубир, Ибрахима Ваджи.
«Базель»: Хайнц Линднер, Рауль Петретта, Анди Пельмар, Эрай Джомерт, Серхио Лопес, Пайтим Касами, Дариан Малес, Воутер Бургер, Валентин Штоккер, Артур Кабрал, Дан Ндойе.
* * * 18:29
Сегодня в 20:45 на Бакинском Олимпийском стадионе начнется матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций между азербайджанским «Карабахом» и швейцарским «Базелем».
Судить встречу будет бригада арбитров из Бельгии во главе с Эриком Ламбрехтсом.
Команды выступают в группе «H» вместе с казахстанским «Кайратом» и кипрской «Омонией». Эти клубы встречаются сегодня в Алматы в 18:30 по бакинскому времени.
«Карабах» в восьмой раз подряд пробился в групповой турнир еврокубков. Для попадания в группу Лиги конференций подопечные Гурбана Гурбанова поочередно одолели израильский «Ашдод» (0:0, 1:0), кипрский АЕЛ (1:1, 1:0) и шотландский «Абердин» (1:0, 3:1).
«Базель» прошел албанский «Партизани» (3:0, 2:0), венгерский «Уйпешт» (2:1, 4:0) и шведский «Хаммарбю» (3:1, 1:3, в серии пенальти – 4:3).
Напомним, в Лиге конференций победители восьми групп напрямую получат право играть в 1/8 финала. Команды, занявшие 2-е места, сыграют в дополнительном раунде за выход в 1/8 финала с клубами, ставшими третьими в группах Лиги Европы.