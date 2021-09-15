На заседании Координационного Совета обсуждены некоторые важные вопросы

Под председательством главы Администрации президента Самира Нуриева состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджана от 24 ноября 2020 года с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания была проанализирована сложившаяся ситуация по выполнению поручений президента, обсуждены краткосрочные и долгосрочные цели и вопросы межведомственной координации по их выполнению.