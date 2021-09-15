Бои между «Талибаном» и армией Ахмада Масуда-младшего сместились к границе Таджикистана

У границы Таджикистана продолжаются кровопролитные бои между силами движения «Талибан» и армией Ахмада Масуда-младшего.

Как сообщает Спутник Афганистана, столкновения продолжаются в провинции Бадахшан. По словам иранского журналиста Таджуддина Соруша, ожесточенные бои ведутся и в Ишкашиме. Боевики отправили в район подкрепление из Файсалабада.

Неофициальный аккаунт ФНСА в Twitter сообщает, что армии Ахмада Масуда удалось отбить район у радикалов.