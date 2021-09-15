Москва передала в Баку и Ереван свои предложения по процессу делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы и ожидает скорого ответа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы внимательно отслеживаем обстановку на отдельных участках границы между Арменией и Азербайджаном. Развитие ситуации, в том числе близ села Воротан, в очередной раз подтверждает востребованность скорейшего запуска процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией на всем протяжении. Российские предложения на этот счет переданы и в Баку, и в Ереван, мы ожидаем скорого ответа для формирования дальнейшего курса", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что российская сторона продолжит совместные с Азербайджаном и Арменией усилия по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе в русле реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне от ноября 2020 года и января 2021 года.