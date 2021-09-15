«Был пьян и хотел напугать жену»: суд над судьей, застрелившим свою жену

Напомним, трагедия произошла ночью 30 мая 2021 года в жилом массиве Ляиш Баглары поселка Нардаран. В ходе семейной ссоры Фаган Ахмедов достал принадлежащее ему охотничье ружье и застрелил свою супругу Парвану Ахмедову. В отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, решением суда он арестован.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве своей жены.

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании был продолжен допрос свидетелей. Первым показания дал сотрудник Отдела уголовного розыска Сабунчинского района Ясин Умудов.

Мужчина заявил, что был в составе оперативной группы, которая прибыла на место происшествия в поселке Нардаран.

«Когда мы перезвонили, телефон взял сам Фаган Ахмедов и заявил, что застрелил свою жену. Когда мы прибыли на место инцидента, Фаган был в неадекватном состоянии и от него пахло алкоголем», - сказал Умудов.

По словам свидетеля, Фаган Ахмедов регулярно употреблял спиртное. У судьи были разногласия с женой, и он пытался ее напугать ружьем.

«Женщина сидела на диване. Произошел выстрел, пуля попала ей в сердце. Затем Фаган пытался застрелиться, но не смог, потому что перед глазами встали дети. Он был пьян, и думал, что оружие стоит на предохранителе. Он очень сожалел о произошедшем», - сказал свидетель.

Затем показания дал руководитель оперативной группы майор Ульфат Искандеров: «Я был первым, кто прибыл на место происшествия. Чувствовалось, что Фаган пьян. Он сказал, что шутил и хотел напугать жену. Но произошел выстрел. Он был в разбитом состоянии. Говорил, что в последнее время стрелял из этого оружия перед праздником Новруз, имитировал салют».

Отвечая на вопросы сторон, свидетель отметил, что в доме не было следов какой-либо борьбы.

Затем в качестве свидетеля был вызван 14-летний сын Фагана Ахмедова. Судья напомнил подростку, что у него есть право отказаться от выступления в суде. Мальчик заявил, что хочет воспользоваться своим правом.

Следующее заседания суда назначено на 30 сентября.