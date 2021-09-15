«Был пьян и хотел напугать жену»: суд над судьей, застрелившим свою жену
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего судьи Сабунчинского районного суда Фагана Ахмедова, обвиняемого в убийстве своей жены.
Напомним, трагедия произошла ночью 30 мая 2021 года в жилом массиве Ляиш Баглары поселка Нардаран. В ходе семейной ссоры Фаган Ахмедов достал принадлежащее ему охотничье ружье и застрелил свою супругу Парвану Ахмедову. В отношении Ахмедова возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства, решением суда он арестован.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на сегодняшнем заседании был продолжен допрос свидетелей. Первым показания дал сотрудник Отдела уголовного розыска Сабунчинского района Ясин Умудов.
Мужчина заявил, что был в составе оперативной группы, которая прибыла на место происшествия в поселке Нардаран.
«Когда мы перезвонили, телефон взял сам Фаган Ахмедов и заявил, что застрелил свою жену. Когда мы прибыли на место инцидента, Фаган был в неадекватном состоянии и от него пахло алкоголем», - сказал Умудов.
По словам свидетеля, Фаган Ахмедов регулярно употреблял спиртное. У судьи были разногласия с женой, и он пытался ее напугать ружьем.
«Женщина сидела на диване. Произошел выстрел, пуля попала ей в сердце. Затем Фаган пытался застрелиться, но не смог, потому что перед глазами встали дети. Он был пьян, и думал, что оружие стоит на предохранителе. Он очень сожалел о произошедшем», - сказал свидетель.
Затем показания дал руководитель оперативной группы майор Ульфат Искандеров: «Я был первым, кто прибыл на место происшествия. Чувствовалось, что Фаган пьян. Он сказал, что шутил и хотел напугать жену. Но произошел выстрел. Он был в разбитом состоянии. Говорил, что в последнее время стрелял из этого оружия перед праздником Новруз, имитировал салют».
Отвечая на вопросы сторон, свидетель отметил, что в доме не было следов какой-либо борьбы.
Затем в качестве свидетеля был вызван 14-летний сын Фагана Ахмедова. Судья напомнил подростку, что у него есть право отказаться от выступления в суде. Мальчик заявил, что хочет воспользоваться своим правом.
Следующее заседания суда назначено на 30 сентября.