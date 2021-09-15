Россия о совместных учениях Азербайджана и Турции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние совместные учения Турции и Азербайджана.
«Москва и Баку находятся в контакте по теме совместных военных учений Азербайджана и Турции в Карабахе. Российская позиция на этот счет была доведена до официального Баку с учетом того, что она была с пониманием воспринята азербайджанскими партнерами. Я, честно говоря, считаю возможным воздержаться от публичных комментариев. Мы находимся с азербайджанскими партнерами в контакте", - сказала М.Захарова на своем традиционном брифинге.