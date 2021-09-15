Сельджук Байрактар вспомнил Карабах и анонсировал конец пилотируемой авиации

«Мы считаем, что будет положен конец даже пятому поколению многоцелевых истребителей. Самыми мощными военно-воздушными средствами будущего станут беспилотники», — отметил собеседник телеканала.

Многие страны уже производят новейшие пилотируемые истребители. Мы прогнозируем, что через двадцать лет эра самолëтов F-16 и даже F-35 закончится, и в военно-воздушной сфере больше не будет пилотов. Такое мнение в интервью CNN Turk выразил директор турецкой оборонной компании Baykar Сельджук Байрактар.

«В настоящее время мы проявляем большой интерес к этой технологии. В течение многих лет более семидесяти процентов доходов нашей компании приходилось на экспорт. Это рекорд для оборонной промышленности Турции», — добавил глава турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов.

Далее Сельджук Байрактар напомнил, что его брат Халук Байрактар «награжден почëтной грамотой в Украине и получил медаль, мой отец, я и брат были награждены орденами после карабахской войны».

«Для нас была большая честь способствовать успеху в карабахской войне», — признался он.

В настоящее время многие страны хотят покупать БПЛА у Турции. Соответствующие соглашения уже подписаны более чем с 10 странами, подытожил глава Baykar.