Азербайджан занял 167-е место по скорости интернета в мире что происходит?
Агентство Cable.co.uk обнародовало статистику и рейтинг высокоскоростного интернета по миру. Глобальный рейтинг скорости интернета составлен на основе более чем 1,1 млрд тестов скорости за 12 месяцев, охватывающих 224 страны, до 30 июня 2021 года.
Согласно рейтингу средняя скорость интернета в Азербайджане составила 6,63 Мбит/с, столь низкий показатель позволил стране занять лишь 167-е место в рейтинге этого года. Таким образом, позиция Азербайджана по сравнению со списком предыдущего года снизилась на 25 ступеней. И вообще, согласно рейтинговым таблицам Cable.co.uk, в последние годы скорость интернета в Азербайджане сильно ослабла.
Чтобы судить, насколько Азербайджан отстает по данному показателю от ведущих стран и своих соседей, приведем небольшое сравнение. Лидером рейтинга стали Джерси, где зафиксирована средняя скорость интернета 274,27 Мбит/с, что более чем в 41 раз превышает азербайджанский показатель. Второе место занял Лихтенштейн со скоростью 211,26 Мбит/с, а третье Исландия — 191,83 Мбит/с. Но не только развитый Запад опережает нас, но и близкие постсоветские страны. Так, согласно рейтингу Грузия заняла 112 место со скоростью 13,83 Мбит/с, Армения - 101 место со скоростью 18,05 Мбит/с, Беларусь - 92 место со скоростью 19,86 Мбит/с, Россия оказалась на 66 месте со скоростью интернета в 35,73 Мбит/с, Украина на 77 месте со скоростью в 25,26 Мбит/с.
Что же случилось с нашим интернетом, что даже Армения с ее дышащей на ладан экономикой опережает его по скорости – одним из важнейших показателей интернета - более чем в 2,7 раза?
Сразу отметим, что Азербайджан одним из первых стран бывшего СССР вошел в интернет-сообщество (провайдер Intrans в 1991 году). Первые азербайджанские сайты появились в конце XX века, на сегодняшний день их насчитывается десятки тысяч. С 2005 года в Азербайджане большим спросом пользуется скоростной интернет, который тогда исчислялся от 512 кбит/с до 24000 кбит/с. На всех АТС установлено оборудование для подключения скоростного интернета. А с 2009 года в стране началось использование новых поколений сетей 3G, 4G (WiMAX). Обеспечена и законодательная база - последние поправки в Закон «О телекоммуникациях», которые предоставляли больше прав потребителям, были внесены в 2016 году.
И нельзя сказать, что интернет у нас не развивался. Еще недавно в стране было зарегистрировано более 600 интернет-кафе (пандемия могла внести свои коррективы - ред.), более половины которых расположены в Баку. По уровню внедрения интернет-технологий, уровню проникновения широкополосного интернета Азербайджан давно перешагнул 70-процентную отметку и занимает неплохие позиции. По этим и ряду других показателей мы значительно опережаем Россию, Турцию, Иран, Казахстан и тем более Армению.
Но вот скорость – это ахиллесова пята нашего интернета. Помнится, еще лет 15 назад этот вопрос обсуждался в узком кругу интернет-провайдеров, которые пытались свалить всю вину на Минсвязи, а вернее на АТС, которые искусственно завышали цены и создавали прочие препятствия. Но представитель единственного главного тогда провайдера или как сегодня его называют магистрального интернет-провайдера - Delta Telekom своим коротким выпадом заставил их замолчать. Он просто обвинил провайдеров в реализации на рынке неучтенных карт, по которым тогда осуществлялся доступ в интернет, в результате чего искусственно завышалось в несколько раз число абонентов, которые официально не числились. И возникала картина наподобие пробки на узкой улице, не вмещающей возросшего количества автомобилей.
Но время карт кануло в прошлое, думалось, что теперь-то скорость интернета возрастет. И оно возросла. Сами подумайте, где 512 кбит/с, а где 6,63 Мбит/с – это все равно, что сравнивать ракету с самолетом. Да только когда у нас скорость интернета составляла 512 кбит/с, то в Европе она была на уровне нескольких Мбит/с. А этого уровня нам удалось добиться только сегодня. Это, конечно, уже требует высокого внимания к данной проблеме. Но куда хуже другое – Азербайджан с каждым годом стал терять «скоростные» позиции. Если в 2017 году среди 188 стран Азербайджан занимал 111 место по скорости скачивания сетевых данных (5,18 Мбит/с), то в 2018 году этот показатель изменился: среди 200 стран мира страна занимает 135-е место. А сегодня приходится довольствоваться 167-м местом среди 224 стран.
Все страны двигаются вперед к новым высотам интернета, а Азербайджан – уверенно ползет назад. Правительство по инициативе президента Ильхама Алиева переводит экономику на рельсы цифровизации. И это единственный путь, чтобы не остаться на задворках стремительно развивающейся глобальной экономики. Но как, скажите пожалуйста, можно выйти в число ведущих стран в сфере цифровизации с минимальной скоростью интернета.
Это все равно, что на «Жигулях» выиграть Гран-при Азербайджана 2022 в рамках Формулы-1.