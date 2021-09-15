Согласно рейтингу средняя скорость интернета в Азербайджане составила 6,63 Мбит/с, столь низкий показатель позволил стране занять лишь 167-е место в рейтинге этого года. Таким образом, позиция Азербайджана по сравнению со списком предыдущего года снизилась на 25 ступеней. И вообще, согласно рейтинговым таблицам Cable.co.uk, в последние годы скорость интернета в Азербайджане сильно ослабла.

Чтобы судить, насколько Азербайджан отстает по данному показателю от ведущих стран и своих соседей, приведем небольшое сравнение. Лидером рейтинга стали Джерси, где зафиксирована средняя скорость интернета 274,27 Мбит/с, что более чем в 41 раз превышает азербайджанский показатель. Второе место занял Лихтенштейн со скоростью 211,26 Мбит/с, а третье Исландия — 191,83 Мбит/с. Но не только развитый Запад опережает нас, но и близкие постсоветские страны. Так, согласно рейтингу Грузия заняла 112 место со скоростью 13,83 Мбит/с, Армения - 101 место со скоростью 18,05 Мбит/с, Беларусь - 92 место со скоростью 19,86 Мбит/с, Россия оказалась на 66 месте со скоростью интернета в 35,73 Мбит/с, Украина на 77 месте со скоростью в 25,26 Мбит/с.

Что же случилось с нашим интернетом, что даже Армения с ее дышащей на ладан экономикой опережает его по скорости – одним из важнейших показателей интернета - более чем в 2,7 раза?

Сразу отметим, что Азербайджан одним из первых стран бывшего СССР вошел в интернет-сообщество (провайдер Intrans в 1991 году). Первые азербайджанские сайты появились в конце XX века, на сегодняшний день их насчитывается десятки тысяч. С 2005 года в Азербайджане большим спросом пользуется скоростной интернет, который тогда исчислялся от 512 кбит/с до 24000 кбит/с. На всех АТС установлено оборудование для подключения скоростного интернета. А с 2009 года в стране началось использование новых поколений сетей 3G, 4G (WiMAX). Обеспечена и законодательная база - последние поправки в Закон «О телекоммуникациях», которые предоставляли больше прав потребителям, были внесены в 2016 году.

И нельзя сказать, что интернет у нас не развивался. Еще недавно в стране было зарегистрировано более 600 интернет-кафе (пандемия могла внести свои коррективы - ред.), более половины которых расположены в Баку. По уровню внедрения интернет-технологий, уровню проникновения широкополосного интернета Азербайджан давно перешагнул 70-процентную отметку и занимает неплохие позиции. По этим и ряду других показателей мы значительно опережаем Россию, Турцию, Иран, Казахстан и тем более Армению.

Но вот скорость – это ахиллесова пята нашего интернета. Помнится, еще лет 15 назад этот вопрос обсуждался в узком кругу интернет-провайдеров, которые пытались свалить всю вину на Минсвязи, а вернее на АТС, которые искусственно завышали цены и создавали прочие препятствия. Но представитель единственного главного тогда провайдера или как сегодня его называют магистрального интернет-провайдера - Delta Telekom своим коротким выпадом заставил их замолчать. Он просто обвинил провайдеров в реализации на рынке неучтенных карт, по которым тогда осуществлялся доступ в интернет, в результате чего искусственно завышалось в несколько раз число абонентов, которые официально не числились. И возникала картина наподобие пробки на узкой улице, не вмещающей возросшего количества автомобилей.