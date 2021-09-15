Новый союз, который напряг Китай и разозлил Францию вперед в прошлое, к холодной войне
Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о создании военно-политического союза, который назвали по первым буквам названия своих стран: AUKUS. Очевидно, что США и Британия, которые являются членами другого союза, НАТО, преследуют цель укрепить свои оборонные возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с помощью Австралии, а та, в свою очередь, получает дополнительную поддержку с их стороны.
О том, что это не просто протокольное объединение, свидетельствует обнародование планов создать совместными усилиями в Австралии базу по строительству атомных подводных лодок, при том, что сейчас у этой страны совсем устаревший подводный флот из дизельных лодок. Особо подчеркивается, что речь идет о лодках с современными атомными ходовыми установками, которые повышают время пребывания субмарины в автономном плавании, а вооружение, хотя и радикально улучшится, будет неядерным.
В ходе реализации проекта стоимостью в 66 миллиардов долларов в течение полутора лет австралийцы получат соответствующие секретные технологии, и будет начато строительство не менее восьми атомных подлодок, что означает присоединение Австралии к элитному клубу стран, располагающих такими кораблями: США, Британия, Россия, Китай и Франция.
Последняя, кстати, очень возмутилась, поскольку Австралия вела долгие переговоры с французами о заказе двенадцати подлодок их производства, но перспектива строительства своих собственных, да еще на родной базе, вынудила Канберру отказаться от контракта, заключенного в 2016 году. Франция обиделась и устами своего министра иностранных дел заявила, что это удар в спину, и союзники так себя не ведут. А как не обидеться, когда срывается контракт на 31 миллиард евро? Французские верфи были бы загружены на долгие годы.
К тому же у Франции свои интересы в тихоокеанском регионе, тут расположены ее заморские территории Новая Каледония и Французская Полинезия, и здесь базируются больше семи тысяч французских военнослужащих. Но Францию решили не брать в расчет.
Интересно, что союз AUKUS не совпадает с другим альянсом - Five Eyes, «Пять глаз», по числу входящих в него стран: те же США, Британия, Австралия, а также Канада и Новая Зеландия. Тот предназначен исключительно для обмена разведывательными данными в этом стратегически важном регионе.
А ведь есть еще альянс QUAD - «Четырёхсторонний диалог по безопасности», организация с участием США, Австралии, Индии и Японии, которую называют «азиатским НАТО». Эта сеть военных союзов, центральным элементом которых являются США, понятным образом направлена на ограничение военных возможностей Китая, который непрерывно наращивает свою военную мощь.
Кстати, атомных подводных лодок у него всего шесть, а остальное – полсотни дизель-электрических лодок. Вот им и создается мощный противовес в виде австралийских подводников. Если это не гонка вооружений, тогда непонятно, что такое гонка. Представитель МИД Китая уже заявил, что новый союз – типичное проявление мышления времен «холодной войны». Но уже понятно, что совместной военно-экономической мощи союзников США Пекину противостоять будет крайне непросто.