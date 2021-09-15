Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о создании военно-политического союза, который назвали по первым буквам названия своих стран: AUKUS. Очевидно, что США и Британия, которые являются членами другого союза, НАТО, преследуют цель укрепить свои оборонные возможности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с помощью Австралии, а та, в свою очередь, получает дополнительную поддержку с их стороны.

О том, что это не просто протокольное объединение, свидетельствует обнародование планов создать совместными усилиями в Австралии базу по строительству атомных подводных лодок, при том, что сейчас у этой страны совсем устаревший подводный флот из дизельных лодок. Особо подчеркивается, что речь идет о лодках с современными атомными ходовыми установками, которые повышают время пребывания субмарины в автономном плавании, а вооружение, хотя и радикально улучшится, будет неядерным.

В ходе реализации проекта стоимостью в 66 миллиардов долларов в течение полутора лет австралийцы получат соответствующие секретные технологии, и будет начато строительство не менее восьми атомных подлодок, что означает присоединение Австралии к элитному клубу стран, располагающих такими кораблями: США, Британия, Россия, Китай и Франция.

Последняя, кстати, очень возмутилась, поскольку Австралия вела долгие переговоры с французами о заказе двенадцати подлодок их производства, но перспектива строительства своих собственных, да еще на родной базе, вынудила Канберру отказаться от контракта, заключенного в 2016 году. Франция обиделась и устами своего министра иностранных дел заявила, что это удар в спину, и союзники так себя не ведут. А как не обидеться, когда срывается контракт на 31 миллиард евро? Французские верфи были бы загружены на долгие годы.