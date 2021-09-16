Аскер Манафов 16 сентября 2021, 20:20

Уже который месяц в армянских СМИ звучат надуманные обвинения в адрес азербайджанских властей, «подвергающих самым бесчеловечным пыткам находящихся в плену армянских военнопленных». Отчеты омбудсмена Азербайджана, заявления международных гуманитарных организаций остановить их не могут. Но, думается, произошедший в парламенте Армении накануне казус может положить конец этим дискуссиям. На заседании Национального Собрания Армении в ходе парламентского часа депутат от оппозиционного блока «Честь имею» Анна Мкртчян рассказала «об истинном положении дел армянских пленных, незаконно удерживаемых Азербайджаном». Депутат в ужасных подробностях описывала пытки, чем вызвала реплику спикера парламента Алена Симоняна: «Я, честно говоря, так и не понял, зачем нужно было перечислять эти надуманные сцены». А когда Мкртчян поинтересовалась, почему спикер позволяет себе комментировать ее выступление, он пренебрежительно сказал: «Почитай книги и поймешь».

И действительно, понять Мкртчян трудно. Она выступила с опровержением ряда заявлений представителей действующей власти, в числе которых был и премьер-министр Никол Пашинян. По ее словам, некоторые представители власти прямо заявляют, что армянские пленные могут немного повременить со своим освобождением. При этом, утверждалось, что армянских пленных в Азербайджане содержат лучше, чем в самой Армении, что с учетом ситуации в этой стране звучит весьма правдоподобно. Но депутат назвала все это ложью и озвучила отрывки из расследования, проведенного офисом защитника прав человека с «душераздирающими сценами». Лишь недовольный выкрик из зала остановил ее. Задуматься после такого оскорбления надо бы. Но депутат от оппозиционного блока собрала журналистов, заявив, что власти Армении не занимаются проблемой пленных. Мол, их нервирует то обстоятельство, что омбудсмен Армении представил «целостную и полную картину тех пыток, которым подвергаются граждане Армении в бакинских тюрьмах». По ее мнению, власти не только не помогали омбудсмену в подготовке данного доклада, не только не способствовали его освещению, но и нервничали из-за того, что армянское общество информируют об этом. А омбудсмен Арман Татоян, которого пыталась защитить депутат, на наш взгляд, заслуживал бы самой высокой награды за лучшую ложь, если бы его не так легко было разоблачить. Именно на показания вернувшихся пленных ссылается омбудсмен. Мол, они рассказывали, что их заставляли подписывать документы на азербайджанском языке, принуждали признаваться, будто они прибыли в Азербайджан убивать мирных жителей, женщин и детей.