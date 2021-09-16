Виктория Панфилова, специально для haqqin.az 16 сентября 2021, 20:56

Завтра, 17 сентября в Душанбе состоится саммит глав государств-членов ШОС под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Лидеры обсудят ситуацию в Афганистане. Однако значение юбилейного саммита, ШОС отмечает свое 20-летие в этом году, нивелировано отсутствием лидеров крупных держав – России, Китая и Индии. Не пригласили в Душанбе и представителей Афганистана – у него статус наблюдателя в этой организации. Лидеры ШОС не смогли прийти к единому мнению по ситуации в этой стране, а стало быть и обсуждать нечего. Тема Афганистана значилась главной в повестке дня.

Душанбе впервые принимает саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Предполагались пышные торжества в честь 20-летней годовщины организации. В июне 2001 года главами государств Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана была подписана Декларация о ее создании. Сегодня в ШОС уже восемь государств-членов – это Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Государства-наблюдатели при ШОС – Афганистан, Иран, Монголия, Беларусь. Официальными государствами-партнерами являются Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал. Однако вначале председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отказались от поездки в Душанбе, заявив, что будут участвовать в онлайн заседании. Такое решение было связано с тем, что у них диаметрально противоположные позиции по ситуации в Афганистане и дабы не создавать конфликт они решили воздержаться от очной встречи.

Разница в позициях заключается в том, что Китай готов сотрудничать с новым кабульским правительством движения «Талибан», а Индия выступает категорически против и настаивает на создании инклюзивного правительства с участием всех народов и этнических групп. Кстати, по данному вопросу нет единства среди остальных участников организации. Позицию Пекина разделяют Исламабад, Ташкент и Нур-Султан, и Ашхабад. Президент Туркменистана приглашен в качестве почетного гостя на саммит. И совершенно непримиримая позиция к новому правительству у Душанбе. Настолько, что представителей нового правительства Афганистана не пригласили на юбилейный саммит. По словам спецпредставителя президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова, «прерогатива приглашения гостей на мероприятия ШОС относится к сфере полномочий государства – председателя». Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС отметил, что на данном этапе у всех государств - членов есть понимание, что, пока в Афганистане не будет легитимного общепризнанного правительства, приглашать нет оснований. «Контрпартнер пока не прорисовывается», - отметил он. Эксперты объясняют это тем, что в Афганистане проживает большое количество этнических таджиков, около 25 % населения страны, и таджики в Таджикистане чувствуют с ними этническую связь. Для президента Рахмона, озабоченность судьбой афганских таджиков принесла на родине редкую общественную поддержку населения всей страны. Позиция Рахмона, вероятно согласована с Москвой, которая поддерживает Таджикистан в афганском вопросе, вплоть до оснащения таджикской армии современным вооружением и обещанием оказать помощь, в случае агрессии радикальных исламистских организаций с территории Афганистана.