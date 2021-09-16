ШОС рассыпался: нет Путина, нет Си, нет Моди накануне
Завтра, 17 сентября в Душанбе состоится саммит глав государств-членов ШОС под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Лидеры обсудят ситуацию в Афганистане. Однако значение юбилейного саммита, ШОС отмечает свое 20-летие в этом году, нивелировано отсутствием лидеров крупных держав – России, Китая и Индии. Не пригласили в Душанбе и представителей Афганистана – у него статус наблюдателя в этой организации. Лидеры ШОС не смогли прийти к единому мнению по ситуации в этой стране, а стало быть и обсуждать нечего. Тема Афганистана значилась главной в повестке дня.
Душанбе впервые принимает саммит ШОС (Шанхайской организации сотрудничества). Предполагались пышные торжества в честь 20-летней годовщины организации. В июне 2001 года главами государств Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана была подписана Декларация о ее создании. Сегодня в ШОС уже восемь государств-членов – это Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Государства-наблюдатели при ШОС – Афганистан, Иран, Монголия, Беларусь. Официальными государствами-партнерами являются Турция, Шри-Ланка, Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал.
Однако вначале председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди отказались от поездки в Душанбе, заявив, что будут участвовать в онлайн заседании. Такое решение было связано с тем, что у них диаметрально противоположные позиции по ситуации в Афганистане и дабы не создавать конфликт они решили воздержаться от очной встречи.
Разница в позициях заключается в том, что Китай готов сотрудничать с новым кабульским правительством движения «Талибан», а Индия выступает категорически против и настаивает на создании инклюзивного правительства с участием всех народов и этнических групп. Кстати, по данному вопросу нет единства среди остальных участников организации. Позицию Пекина разделяют Исламабад, Ташкент и Нур-Султан, и Ашхабад. Президент Туркменистана приглашен в качестве почетного гостя на саммит.
И совершенно непримиримая позиция к новому правительству у Душанбе. Настолько, что представителей нового правительства Афганистана не пригласили на юбилейный саммит. По словам спецпредставителя президента РФ по делам ШОС Бахтиера Хакимова, «прерогатива приглашения гостей на мероприятия ШОС относится к сфере полномочий государства – председателя». Спецпредставитель президента РФ по делам ШОС отметил, что на данном этапе у всех государств - членов есть понимание, что, пока в Афганистане не будет легитимного общепризнанного правительства, приглашать нет оснований. «Контрпартнер пока не прорисовывается», - отметил он.
Эксперты объясняют это тем, что в Афганистане проживает большое количество этнических таджиков, около 25 % населения страны, и таджики в Таджикистане чувствуют с ними этническую связь. Для президента Рахмона, озабоченность судьбой афганских таджиков принесла на родине редкую общественную поддержку населения всей страны. Позиция Рахмона, вероятно согласована с Москвой, которая поддерживает Таджикистан в афганском вопросе, вплоть до оснащения таджикской армии современным вооружением и обещанием оказать помощь, в случае агрессии радикальных исламистских организаций с территории Афганистана.
Впрочем, Россия пока тоже не торопится признавать новую афганскую власть. Москва не удовлетворена действиями талибов, которые при формировании правительства не сдержали своего слова, но понимает, что «Талибан», как движение, как политическая сила, контролирующая всю территорию Афганистана должна становиться партнером по диалогу.
Но если Россия наблюдает за происходящим, то Тегеран не стесняется выступать с жесткими заявлениями. Иран в ШОС пока на правах страны-наблюдателя. Но ожидается, что на заседании будет дан старт началу процедуры вступления Ирана в качестве полноправного члена альянса. И вот тогда, Тегеран сможет влиять на позицию стран-членов ШОС.
Напомним, что Тегеран еще в 2005 году присоединился к альянсу на правах наблюдателя. А в 2008 году подал заявку на полноценное членство. Однако из-за международных санкций Иран не могли принять в организацию. Возможность появилась в 2015 году, когда Тегеран согласился на ограничение своей ядерной программы. Но тогда заявку заблокировал Таджикистан, обвинив Иран в поддержке Партии исламского возрождения Таджикистана , а также в косвенной причастности к организации террористических актов.
Сегодня отношения двух стран вернулись в дружеское русло, и в Душанбе с первым официальным визитом прибыл новый президент Ирана Ибрагим Раиси.
Участники саммита также оценят риски идущие со стороны Афганистана. Поскольку для ряда стран Афганистан является важным экономическим партнером. Например, власти Узбекистана с самого начала наступления талибов заявляли, что происходящее в Афганистане — внутреннее дело соседней страны, в которое не стоит вмешиваться. Впрочем, Ташкент давно ведет переговоры с талибами, как сказал президент Шавкат Мирзиёев, «ради спокойствия народа». Это связано с тем, что Ташкент рассчитывает на Афганистан в качестве экономического партнера и надежной транзитной страны. Талибы заверяют, что намерены развивать экономические отношения с Ташкентом. «Подтверждаем заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности — строительства железной дороги и линии электропередач. Исламский Эмират Афганистан будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении», — говорится в послании талибов.