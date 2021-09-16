В Ростовском аэропорту «Платов» таможенники задержали пассажирку авиарейса «Баку — Ростов-на-Дону», которая пыталась ввезти в страну незадекларированные культурные ценности — старинную османскую монету номиналом 2 руми алтына, говорится в сообщении российской таможни.

В сообщении говорится, что женщина проходила по «зеленому» коридору зоны таможенного контроля, таможенную декларацию на имеющуюся при себе старинную монету не подавала.

Согласно заключению эксперта, монета выполнена из золота 950 пробы в 1815/1816 году в Стамбуле (8 год правления султана Махмуда II Османской Империей). Относится к категории культурных ценностей и подлежит таможенному декларированию при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС.

По словам гражданки Азербайджана, монета досталась ей в наследство от бабушки. О том, что монета является культурной ценностью, она не знала. И теперь нарушительнице грозит административная ответственность.

Примечательно, что в бакинском аэропорту эту монету не посчитали культурной ценностью.