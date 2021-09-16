Мамед Эфендиев, отдел экономики 16 сентября 2021, 21:52

СМИ страны опубликовали выдержки из интервью заместителя вице президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по инвестициям и маркетингу Виталия Беглярбекова Independent Commodity Intelligence Services (ICIS). Представитель компании выступил с рядом важных заявлений, которые представляют интерес для читателей. Начал Беглярбеков с известного факта - Азербайджан не импортирует газ из России, но участвует в обменных или толлинговых операциях с соседними странами, в том числе с российской компанией «Газпром». И подтвердил, что Баку продолжает работать со всеми соседними газодобывающими странами, включая Россию, над внедрением или расширением этих операций. Только пару месяцев назад соответствующий контракт подписан между госкомпанией «Азерконтракт» и «Газпромом». Он предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон, и аналогичных объемов газа из России в Азербайджан в зимний сезон до 2023 года. Кстати, еще тогда вызвал много пересудов вопрос о том, почему контракт подписал «Азерконтракт», а не SOCAR, а исчерпывающий ответ SOCAR положил им конец. Но вопрос, видимо, продолжает вызывать интерес у зарубежных читателей.

Для азербайджанских же читателей куда более важный интерес представляют другие заявления представителя SOCAR. Он считает, что через 3-5 лет после подписания окончательного соглашения на месторождении «Достлуг», расположенном на границе Азербайджана и Туркменистана на Каспийском море, начнется добыча. А ведь совсем недавно это было спорное месторождение (в азербайджанской интерпретации «Кяпяз», а в туркменской – «Сердар»). И вот, не прошло восьми месяцев после подписания Меморандума о взаимопонимании о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов 21 января 2021 года, уже называется конкретная дата ввода его в эксплуатацию. Нефтяные запасы месторождения по данным азербайджанской стороны оцениваются в 50 млн тонн, а газовые – в 30 млрд кубометров. Значение этого сообщения с учетом того, что на разных стадиях разработки находятся «Абшерон», «Умид-Бабек», «Карабах», «Шафаг-Асиман» и другие месторождения, трудно переоценить. Достаточно вспомнить, что сегодня цены на газ на европейском рынке взлетели выше 800 долларов за 1 тыс. кубометров. И SOCAR разрабатывает планы по этим месторождениям, исходя из ожидаемого рыночного спроса. Каков будет спрос лет через пять, сказать трудно, хотя с учетом нынешнего тренда эта динамика не очень-то изменится. А эти газовые месторождения ориентировочно содержат более 1 трлн кубометров газовых запасов. Кроме того, разработка юго-восточного фланга месторождения «Шахдениз» увеличит добычу в рамках Стадии-2 до 68 млн кубометров в сутки. Такие перспективы роста добычи азербайджанского газа, безусловно, с радостью воспримут и в Европе, стоящей на пороге новой холодной зимы.

Но и это не все. Беглярбеков буквально ошеломил заявлением о том, что SOCAR заинтересована в производстве водородного топлива. Компания придает большое значение производству водородного топлива и уже работает над разработкой соответствующей стратегии. В компании создано подразделение, занимающееся производством и использованием водорода, изучаются варианты транспортировки водорода через Южный газовый коридор или другие доступные трубопроводные системы. А в 2022 году уже планируется запустить водородные заправки на некоторых АЗС в Швейцарии, принадлежащих SOCAR. А вот следующее заявление Беглярбекова, думается, серьезно осадит сторонников «зеленой революции», как на западе, так и в Азербайджане. Он отметил, что SOCAR серьезно относится к вопросам по декарбонизации и необходимости перехода к «зеленой энергетике». Но, по его мнению, предстоящий период будет, скорее, периодом «зеленой эволюции», а не революции, поскольку газ еще долго продолжит оставаться важным видом природного топлива.