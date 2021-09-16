Если не наладят орошение, хлопководство исчезнет в Нефтчале, Саатлы и Барде наши проблемы
Одной из основных сельскохозяйственных культур, производство которых было налажено в советском Азербайджане, являлся хлопок. Развитие хлопководства в республике связано с именем основателя Третьей республики Гейдара Алиева. Еще в 1969 году, после избрания его руководителем республики, объем выращенного хлопка составлял 300 тысяч тонн, а в 1981 году азербайджанские хлопкоробы сдали государству уже миллион тонн этой ценной сельскохозяйственной продукции.
Однако после развала советской державы, к концу 90-х эта важная для страны отрасль пришла в упадок. Доходы от «черного золота» - нефти позволили забыть о «белом золоте», как называли хлопок в СССР. Лишь несколько лет назад в рамках программы по диверсификации экономики, правительство взялось возродить хлопководство в Азербайджане. Была даже принята Госпрограмма по развитию хлопководства на 2017-2022 годы.
Согласно официальной статистике, в прошлом году в Азербайджане было собрано свыше 336 тысяч тонн хлопка. При этом средняя урожайность составила 33,6 центнера. Это неплохой показатель, учитывая, что в советское время урожайность хлопка с каждого гектара составляла всего 20 центнеров, а пика достигла в 1983 году – 28 центнеров.
Интерес к хлопку как к прибыльной сельскохозяйственной культуре продолжает расти. Некоторое время назад правительство снова повысило закупочные цены на хлопок. Так, стоимость тонны хлопка-сырца первого сорта повысилась с 650 до 700 манатов, второго сорта – с 630 до 680 манатов. Даже цена тонны третьего и четвертого сортов сегодня доходит до 640 и 600 манатов соответственно.
Как сообщили haqqin.az в Минсельхозе, за каждую сданную тонну хлопка фермеры дополнительно получают 100 манатов субсидии. Еще по 260 манатов им выделяют за каждый засеянный этой культурой гектар поля. Под хлопок хлопчатник сегодня в Азербайджане отведено почти 100 тысяч гектаров земли в 17 районах. Между тем в рекордный 1982 год хлопком было засеяно свыше 300 тысяч га земли.
Тем не менее в беседе с корреспондентом haqqin.az фермер из Сабирабада Афрас Аскеров утверждал, что хлопководство в Азербайджане сегодня превратилось в одну из самых прибыльных отраслей сельского хозяйства. Все больше и больше семей в регионах вовлекаются в эту работу.
«Хлопок выращиваю 22 года. Нынешний весной засеял 130 гектаров. Хлопководство, в отличие от других направлений сельского хозяйства, полностью окупает затраты и приносит хороший доход», - сказал Аскеров.
Фермер собирается в этом году побить свой рекорд и взять с каждого гектара 40 центнеров.
«Для того, чтобы засеять хлопком один гектар, нужно 750-800 манатов. В прошлом году мы получили за каждый килограмм 65 копеек плюс субсидию в 10 копеек. В этом году цены выросли еще на пять копеек. То есть со ста гектаров поля можно иметь прибыль в 240 тысяч манатов», - радуется хлопкороб.
Владелец фермерского хозяйства Royal в Саатлинском районе Садафар Гусейнов тоже считает, что повышение закупочной цены на хлопок поможет дальше развивать эту отрасль, привлечь в нее больше сельских жителей.
«Правда, в этом году существенно повысились и расходы на посевы. Подорожали семена и различные препараты от вредителей. Определенные трудности возникли, конечно, и из-за пандемии – часть работников переболела коронавирусом», - отметил Гусейнов.
Однако выяснилось, что перечисленные фермерами проблемы не самые главные сегодня в азербайджанском хлопководстве. Так, падение уровня реки Кура создало серьезные сложности для хлопкоробов Нефтчалинского, Саатлинского, Гаджигабульского, Уджарского и других районов вдоль Куры. Фермер из Нефтчалы пожаловался корреспонденту haqqin.az, что уже несколько лет не может в полной мере орошать свои поля, из-за чего терпит колоссальные убытки.
«Именно в сезон полива хлопка воды почти не было. В итоге значительная часть посевов погибла. Очень надеюсь, что смогу отбить хотя бы расходы», - сказал он.
Аналогичная проблема и в Саатлинском районе. Попросивший сохранить анонимность начинающий фермер рассказал haqqin.az, что решил засеять хлопком всего один гектар земли. На это у него ушло 1500 манатов. Если прибавить сюда расходы по орошению, сбор и сушку хлопка, то выходит немалая сумма.
«А урожайность в этом году наверняка будет невысокой из-за недостаточного орошения. Эту проблему надо решать, иначе в Нефтчале и Саатлы хлопководство исчезнет», - считает фермер.
Надо сказать, что в социальных сетях уже давно распространяется информация о том, что с нехваткой воды столкнулись фермеры в Агджабединском и Бардинском районах.
Комментируя ситуацию, в ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» заявили, что председатель общества «дал поручения по постоянному контролю за орошением хлопковых полей, организацией работы в этой сфере, связанной с местными государственными центрами аграрного развития и компаниями, своевременному устранению трудностей в орошении и обеспечению поливной водой посевных площадей с более эффективным использованием имеющихся водных ресурсов. Регулярно обсуждаются мероприятия по орошению хлопковых полей».