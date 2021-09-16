Ульвия Худиева, собкор 16 сентября 2021, 22:33

Одной из основных сельскохозяйственных культур, производство которых было налажено в советском Азербайджане, являлся хлопок. Развитие хлопководства в республике связано с именем основателя Третьей республики Гейдара Алиева. Еще в 1969 году, после избрания его руководителем республики, объем выращенного хлопка составлял 300 тысяч тонн, а в 1981 году азербайджанские хлопкоробы сдали государству уже миллион тонн этой ценной сельскохозяйственной продукции. Однако после развала советской державы, к концу 90-х эта важная для страны отрасль пришла в упадок. Доходы от «черного золота» - нефти позволили забыть о «белом золоте», как называли хлопок в СССР. Лишь несколько лет назад в рамках программы по диверсификации экономики, правительство взялось возродить хлопководство в Азербайджане. Была даже принята Госпрограмма по развитию хлопководства на 2017-2022 годы. Согласно официальной статистике, в прошлом году в Азербайджане было собрано свыше 336 тысяч тонн хлопка. При этом средняя урожайность составила 33,6 центнера. Это неплохой показатель, учитывая, что в советское время урожайность хлопка с каждого гектара составляла всего 20 центнеров, а пика достигла в 1983 году – 28 центнеров.

Интерес к хлопку как к прибыльной сельскохозяйственной культуре продолжает расти. Некоторое время назад правительство снова повысило закупочные цены на хлопок. Так, стоимость тонны хлопка-сырца первого сорта повысилась с 650 до 700 манатов, второго сорта – с 630 до 680 манатов. Даже цена тонны третьего и четвертого сортов сегодня доходит до 640 и 600 манатов соответственно. Как сообщили haqqin.az в Минсельхозе, за каждую сданную тонну хлопка фермеры дополнительно получают 100 манатов субсидии. Еще по 260 манатов им выделяют за каждый засеянный этой культурой гектар поля. Под хлопок хлопчатник сегодня в Азербайджане отведено почти 100 тысяч гектаров земли в 17 районах. Между тем в рекордный 1982 год хлопком было засеяно свыше 300 тысяч га земли. Тем не менее в беседе с корреспондентом haqqin.az фермер из Сабирабада Афрас Аскеров утверждал, что хлопководство в Азербайджане сегодня превратилось в одну из самых прибыльных отраслей сельского хозяйства. Все больше и больше семей в регионах вовлекаются в эту работу. «Хлопок выращиваю 22 года. Нынешний весной засеял 130 гектаров. Хлопководство, в отличие от других направлений сельского хозяйства, полностью окупает затраты и приносит хороший доход», - сказал Аскеров. Фермер собирается в этом году побить свой рекорд и взять с каждого гектара 40 центнеров. «Для того, чтобы засеять хлопком один гектар, нужно 750-800 манатов. В прошлом году мы получили за каждый килограмм 65 копеек плюс субсидию в 10 копеек. В этом году цены выросли еще на пять копеек. То есть со ста гектаров поля можно иметь прибыль в 240 тысяч манатов», - радуется хлопкороб. Владелец фермерского хозяйства Royal в Саатлинском районе Садафар Гусейнов тоже считает, что повышение закупочной цены на хлопок поможет дальше развивать эту отрасль, привлечь в нее больше сельских жителей.