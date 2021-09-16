Путин: «Не могу пожать руку и обнять вас»

Как сообщал haqqin.az, накануне в Душанбе состоялась очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Для участия в мероприятии в страну съехались главы стран-участниц организации и ведущие политические деятели.

На саммите присутствовали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"К сожалению, не могу каждому из вас руку пожать, обнять вас, но, конечно, мы заинтересованы в участии, пусть и дистанционно, в обсуждении ключевых задач, стоящих перед нашей организацией", - сказал Путин, в своем обращении к саммиту.