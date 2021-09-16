Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана

Армения инициировала судебное разбирательство с Азербайджаном в Международном суде ООН в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.

В иске, поданном армянской стороной, отмечается, что "Азербайджан на протяжении десятилетий подвергал Армению расовой дискриминации", которая выражалась в том числе «в массовых убийствах, пытках и других нарушениях».

Говорят, наглость – второе счастье. А на протяжении всей нашей жизни, живя бок о бок с таким соседом, мы убедились в непреложности новой неумолимой поступи - наглость, к тому же, и великое армянское счастье. Это же надо было набраться наглости государству, которое на протяжении 30 лет проводило политику оккупации и этнической чистки, массового истребления азербайджанцев, чтобы подать на этих же азербайджанцев в суд. Правительство Армении, своей наглостью и глупостью, спровоцировала интереснейший международный судебный процесс. Просто-напросто Азербайджану надо обратиться с встречным иском и рассказать в суде о 30 годах оккупации и истреблении азербайджанцев в Карабахе…

Армянские мифы и сказки станут предметом международного суда.

Кстати о сказках. И о расовой дискриминации и этнографической активности юристов, подозревающих у Ганса-Христиана Андерсена наличие армянских корней.

Это тот самый случай, когда у великого датчанина есть железное алиби – Андерсен, что называется, по умолчанию не может быть потомком древних армян, поскольку в его сказки народ верит по сей день…