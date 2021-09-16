Перед пресс-конференцией Гурбана Гурбанова со стола убрали спонсорское пиво Лиги конференций

А перед началом пресс-конференции со стола, где должен был сидеть наставник агдамского клуба убрали бутылки с пивом Heineken – спонсором турнира. Причина понятна: Гурбанов является глубоко религиозным человеком, и наличие алкогольных напитков на столе, за которым он сидит, неприемлемо. УЕФА за это не штрафует, так как учитывает религиозные вопросы.

«Благодарю от всего сердца наших болельщиков, на стадионе была отличная атмосфера, - говорит главный тренер «Карабаха». – По той игре, которую мы показали, не хватило только гола. Играли против скоростной и динамичной команды. Первые минуты нам не удались, но затем мы не дали сопернику играть в его футбол.

Еще раз убедились, что Лига конференций – это совсем другой турнир. Если хотим добиваться тут успеха, то должны больше работать над собой. Очень хотели победить. Надеюсь, в следующих играх добьемся большего.

Почему я провел мало замен? Не заметил сильной усталости у игроков. В конце у нас было больше моментов, и мы чаще владели мячом. Игроки боролись до конца. Также я не стал делать замены, чтобы не рисковать – вдруг игра пошла бы не так.

Чего не хватило для гола? В таких матчах мы очень хотим забить, а соперник делал все, чтобы не пропустить. Порой вратарь «Базеля» играл хорошо. Может, нам чуть не хватило мастерства. Было важно иметь превосходство в штрафной площади. Точно не смогу сказать, чего именно нам не хватило для гола. Думаю, что в следующих играх мы реабилитируемся и забьем.

Представители «Базеля» смотрели нашу игру с «Нефтчи» и проанализировали ее. Поэтому они были очень внимательны с нашим нападающим Ибрахима Ваджи. Но в моей команде должен забивать не только нападающий. Зубир, Хайме, Кади… Завтра если кто-то из них будет лучшим бомбардиром команды, я не удивлюсь.

В каждом турнире хотим добиваться максимума. Кто может выйти из нашей группы? Поверьте, футбол достиг такого уровня, что любая команда может добиться успеха. Против нас все готовятся серьезно, как и мы против них. Большой разницы между командами в нашей группе нет. Но постараемся по максимуму использовать свой шанс.

Хайме Ромеро получил травму. Насколько она окажется серьезной – узнаем завтра. А Гаспар был далек от своей лучше формы. Сейчас он ее набирает. Поэтому мы выпустили Вешовича. Он универсальный футболист.

Могу ли я назвать нынешнюю команду «Карабаха» лучшей, начиная с 2017 года, когда мы играли в Лиге чемпионов? У каждого периода свои футболисты. Сегодня возможно у некоторых игроков уровень мастерства чуть ниже, но они играют с большим желанием. Мы можем добиться большего, но я не хочу выделять отдельно какой-то год, потому что все наши игроки работали по максимуму.

Что я испытал, когда Рамиль Шейдаев не использовал стопроцентный момент в конце? Что вы испытали, то и я. Было жалко Рамиля. Он очень упорно трудится. Если бы забил, то получил бы дополнительную уверенность. Думаю, что этот эпизод вселит в него силы больше работать над собой. Если бы был гол, то, может, я не столько обрадовался бы за команду, сколько за Рамиля. Он – настоящий трудяга».