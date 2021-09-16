Пентагон обеспокоен: американских солдат по всему миру атакуют «гаванским синдромом» наш обзор
Как не раз сообщал haqqin.az, источник происхождения так называемого «гаванского синдрома», затронувший дипломатов и других государственных чиновников США за границей, до сих пор не раскрыт. Но вот новость — теперь высшие военные страны озабочены возможностью воздействия таинственного явления на своих подчиненных.
Пентагон дает указание военнослужащим, гражданским служащим и подрядчикам сообщать о появлении у них симптомов так называемого «гаванского синдрома», сообщает The New York Times со ссылкой на полученную записку, разосланную всем военнослужащим.
В письме, датированном средой, министр обороны Ллойд Остин сказал, что хочет, чтобы военнослужащие сообщали о случаях аномальных нарушений здоровья (AHI) и немедленно покидали район, где это произошло.
Он отметил, что опасные симптомы проявляются тошнотой, головными болями и болью в ответ на нажатие на участки тела, пострадавшим слышатся звуки и повышается температура.
«Если вы считаете, что испытали сенсорное событие с новым появлением таких симптомов, немедленно покиньте сами, ваши коллеги и/или члены семьи из этого места и сообщите об инциденте и симптомах своему руководству, сотруднику службы безопасности и медицинскому работнику, - говорится в письме министра, также сообщает The Times.
«Каждый солдат, матрос, летчик, морской пехотинец, страж, гражданский служащий и обслуживаемый персонал подрядчика обязаны сообщать о предполагаемых инцидентах по всем соответствующим каналам. Другим пострадавшим лицам, таким как иждивенцы, настоятельно рекомендуется сообщать о предполагаемых инцидентах», - добавил он. Причина «гаванского синдрома» до сих пор в значительной степени неизвестна. Впервые о таких случаях стало известно в 2016 году, когда чиновники США в посольстве в Гаване, Кубе, заболели с проявлением странных симптомов. Тогда у некоторых были черепно-мозговые травмы, а другие были госпитализированы на несколько месяцев.
Некоторые считают, что за странными эффектами стоят противники США.
Около 200 американцев сообщили о возможных симптомах, связанных с загадочным «гаванским синдромом». Это происходило с 2016 года, когда такие сообщения поступали из Центральной Азии и Европы.
«В рамках общегосударственных усилий департамент стремится найти причину и источник этих AHI и обеспечить, чтобы пострадавшие получали надлежащую медицинскую помощь как можно быстрее, когда это необходимо», - написал Остин. Издание The Hill обратилось за разъяснениями по поводу письма в Пентагон. Ответа пока не поступило.