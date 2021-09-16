Как не раз сообщал haqqin.az, источник происхождения так называемого «гаванского синдрома», затронувший дипломатов и других государственных чиновников США за границей, до сих пор не раскрыт. Но вот новость — теперь высшие военные страны озабочены возможностью воздействия таинственного явления на своих подчиненных.

Пентагон дает указание военнослужащим, гражданским служащим и подрядчикам сообщать о появлении у них симптомов так называемого «гаванского синдрома», сообщает The New York Times со ссылкой на полученную записку, разосланную всем военнослужащим.

В письме, датированном средой, министр обороны Ллойд Остин сказал, что хочет, чтобы военнослужащие сообщали о случаях аномальных нарушений здоровья (AHI) и немедленно покидали район, где это произошло.

Он отметил, что опасные симптомы проявляются тошнотой, головными болями и болью в ответ на нажатие на участки тела, пострадавшим слышатся звуки и повышается температура.