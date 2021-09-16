Белый дом отвечает американцам: почему закашлял Байден?

Участившиеся приступы кашля президента США Джо Байдена не являются поводом для беспокойства, главу государства регулярно осматривает сопровождающий его в поездках врач, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В ходе регулярного брифинга Псаки спросили, стоит ли американской общественности беспокоиться из-за частого кашля у Байдена, на который ранее обратили внимание СМИ и ряд пользователей соцсетей. На это представитель Белого дома заверила, что поводов для беспокойства нет.

В американских СМИ неоднократно обращали внимание на кашель Байдена во время публичных мероприятий, и зачастую состояние здоровья 78-летнего американского лидера стало вызывать беспокойство. В своей недавней речи в поддержку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома Байден несколько раз подкашливал, из-за чего был вынужден прерывать свою речь.