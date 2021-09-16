Еще раз о повышении цен на бензин в Азербайджане по горячим следам
На протяжении 2021 года Азербайджан во второй раз сталкивается с неприятным социальным событием - повышением цен на бензин.
В самом начале января, Тарифный совет при правительстве объявил о повышении цен на бензин марки АИ -92 и на дизельное топливо. В результате стоимость литра АИ-92 выросла в стране на 11%, а литр дизтоплива подорожал на треть.
Откровенно признаем, первое подорожание нанесло более значимый удар по малому бизнесу и социально уязвимому классу. Ведь бензин марки АИ-92 занимает большую часть рынка автомобильного топлива. Примерно столько же охватывает транспорт, работающий на дизельном топливе.
А новое осеннее повышение коснулось лишь высокооктановых марок - АИ-95 и АИ- 98.
Но так или иначе виновник роста - скачкообразная динамика биржевых цен на топливо и стоимость двухсторонних контрактов, по которым Азербайджан выступает стороной-потребителем. Обратим внимание на следующую статистику: SOCAR (Государственная Нефтяная Компания Азербайджана) и прочие розничные продавцы в первом полугодии 2021 года импортировали 75,4 тыс. т. автомобильного бензина Premium Euro-95, что в два раза выше показателя прошлого года.
Возникает вопрос зависимости от основных стран-импортеров. На протяжении 2020 года 58,5% импорта бензина Азербайджана, а если точнее - 56 тыс. 743,48 т. на сумму $34 млн 469,77 тыс. пришлась на долю главного экспортера - России. По сути, речь шла о реальной монополизации импорта. И за сложный год пандемии азербайджанским правительством была проделана грандиозная работа, позволившая снизить с 87% до 58% зависимость от поставок российского бензина марки АИ-95 и А-98. Что бы произошло в случае сохранения этой зависимости и прежней региональной конфигурации закупок из России в пропорциях 2018-2019 гг.? Несомненно, увеличение стоимости бензина на азербайджанской заправке поразило бы воображение.
Обратим внимание на сводные балансы потребления разных категорий топлива в Азербайджане.
Примерно 54% потребления топлива в Азербайджане приходится на дизельное топливо, а 43,4% - на бензин. И дизтопливо, и бензин преимущественно - отечественная продукция. Однако повышение стоимости, учитывая даже реалии внутреннего производства, неизбежно, поскольку нефтяной сектор страны привязан к глобальной экономике и ощущает на себе ее перманентную лихорадку.
К тому же, азербайджанское правительство пытается сдержать и реально ограничить аппетиты монополий. В частности, еще в январе SOCAR включил в пакет предложений обоснование повышения стоимости газа для бытовых потребителей, однако Тарифный Совет, исходя из интересов ответственной социальной политики отверг этот проект. Сейчас же, одновременно с повышением границы цен на высокооктановый бензин, правительство разрабатывает меры косвенной стабилизации рынка мучных и хлебобулочных изделий. Принимается более точный механизм расчета субсидий на затраты для производителей внутри страны, а также предложения по устойчивому регулированию и контролю над созданием резервов продовольственной пшеницы и снижения влияния фактора роста стоимости топлива.
Вероятно, эти меры не защитят полностью потребителя, но временно ограничат влияние подорожания топлива на другие сегменты экономики и сдержат рост цен.
Объективно говоря, подорожание высокооктанового топлива было лишь вопросом времени. Сводная таблица средних мировых цен на топливо подтверждает, что Азербайджан находится в первой половине списка основных стран мира по средней стоимости топлива, и прежде всего, среди нефтеперерабатывающих государств.
Но при этом, справедливости ради признаем, что данный рейтинг не рассматривает доступность и влияние роста цен на конкретный сегмент потребителей.
Повышение цен задело интересы не малоимущих слоев населения, а владельцев сравнительно новых автомобилей – представителей зажиточного среднего класса.
К тому же, необходимо обратить внимание на еще одну немаловажную статистику – граждане Азербайджана по-прежнему являются самыми активными в регионе покупателями автомобилей. В январе-августе 2021 года импорт всех типов частного транспорта составил 56,361 тыс. единиц с общей стоимостью $571 млн 757,8 тыс. Налицо – рост покупательской активности на 43,1% (!) в сравнении с прошлым пандемийным годом, который в свою очередь, несмотря на локдаун превысил показатели 2019 года!
Безусловно, рост покупательской активности населения не оправдывает дальнейшего роста стоимости топлива до той красной черты, после которой азербайджанские граждане откажутся от идеи покупки новых автомобилей, но статистические данные красноречиво свидетельствуют о наглядной реальности - увеличение стоимости топлива не явилось уязвимым ударом по финансовым интересам среднего класса.
И еще, критики правительства задаются вопросом – почему же Азербайджан не производит высокооктановый бензин на заводе STAR в Турции, принадлежащим Госнефтекомпании? Но на этом заводе, в основном производится дизтопливо и авиационное топливо.
К 2022-2023 годам планируется завершение модернизации бакинского Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, на котором начнется производство высокооктанового бензина. Налаживание местного производства и уменьшит скачкообразные тенденции повышения цен, создаст условия для изменения качества автопарка в стране - увеличения числа гибридных автомобилей, работающих на премиальных марках. При этом, популяризация "электрофикации" частного транспорта (в Азербайджан ввозится более 12 тыс. единиц гибридных автомобилей в год), при развитии надлежащей инфраструктуры электроколонок, уже в течении ближайших лет обусловит ощутимую трансформацию профиля авторынка и сопутствующих услуг, освобождая людей от "бензиновой зависимости".