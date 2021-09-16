Ильгар Гусейнов, собкор, отдел экономики 02:22

На протяжении 2021 года Азербайджан во второй раз сталкивается с неприятным социальным событием - повышением цен на бензин. В самом начале января, Тарифный совет при правительстве объявил о повышении цен на бензин марки АИ -92 и на дизельное топливо. В результате стоимость литра АИ-92 выросла в стране на 11%, а литр дизтоплива подорожал на треть. Откровенно признаем, первое подорожание нанесло более значимый удар по малому бизнесу и социально уязвимому классу. Ведь бензин марки АИ-92 занимает большую часть рынка автомобильного топлива. Примерно столько же охватывает транспорт, работающий на дизельном топливе.

А новое осеннее повышение коснулось лишь высокооктановых марок - АИ-95 и АИ- 98. Но так или иначе виновник роста - скачкообразная динамика биржевых цен на топливо и стоимость двухсторонних контрактов, по которым Азербайджан выступает стороной-потребителем. Обратим внимание на следующую статистику: SOCAR (Государственная Нефтяная Компания Азербайджана) и прочие розничные продавцы в первом полугодии 2021 года импортировали 75,4 тыс. т. автомобильного бензина Premium Euro-95, что в два раза выше показателя прошлого года. Возникает вопрос зависимости от основных стран-импортеров. На протяжении 2020 года 58,5% импорта бензина Азербайджана, а если точнее - 56 тыс. 743,48 т. на сумму $34 млн 469,77 тыс. пришлась на долю главного экспортера - России. По сути, речь шла о реальной монополизации импорта. И за сложный год пандемии азербайджанским правительством была проделана грандиозная работа, позволившая снизить с 87% до 58% зависимость от поставок российского бензина марки АИ-95 и А-98. Что бы произошло в случае сохранения этой зависимости и прежней региональной конфигурации закупок из России в пропорциях 2018-2019 гг.? Несомненно, увеличение стоимости бензина на азербайджанской заправке поразило бы воображение. Обратим внимание на сводные балансы потребления разных категорий топлива в Азербайджане. Примерно 54% потребления топлива в Азербайджане приходится на дизельное топливо, а 43,4% - на бензин. И дизтопливо, и бензин преимущественно - отечественная продукция. Однако повышение стоимости, учитывая даже реалии внутреннего производства, неизбежно, поскольку нефтяной сектор страны привязан к глобальной экономике и ощущает на себе ее перманентную лихорадку. К тому же, азербайджанское правительство пытается сдержать и реально ограничить аппетиты монополий. В частности, еще в январе SOCAR включил в пакет предложений обоснование повышения стоимости газа для бытовых потребителей, однако Тарифный Совет, исходя из интересов ответственной социальной политики отверг этот проект. Сейчас же, одновременно с повышением границы цен на высокооктановый бензин, правительство разрабатывает меры косвенной стабилизации рынка мучных и хлебобулочных изделий. Принимается более точный механизм расчета субсидий на затраты для производителей внутри страны, а также предложения по устойчивому регулированию и контролю над созданием резервов продовольственной пшеницы и снижения влияния фактора роста стоимости топлива. Вероятно, эти меры не защитят полностью потребителя, но временно ограничат влияние подорожания топлива на другие сегменты экономики и сдержат рост цен. Объективно говоря, подорожание высокооктанового топлива было лишь вопросом времени. Сводная таблица средних мировых цен на топливо подтверждает, что Азербайджан находится в первой половине списка основных стран мира по средней стоимости топлива, и прежде всего, среди нефтеперерабатывающих государств.