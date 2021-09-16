Баку подает в Международный суд иск против Армении

Азербайджан подаст в Международный суд ООН иск против Армении за систематические нарушения Ереваном Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом сказала глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«В дополнение к судебному разбирательству, инициированному Азербайджаном против Армении в Европейском суде по правам человека в январе 2021 года, Азербайджан обратится в Международный суд ООН с целью привлечь Армению к ответственности за систематические нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD)», - сказала Абдуллаева.

«После прекращения незаконной оккупации Арменией части наших территорий были тщательно собраны и задокументированы факты грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев. Сюда входят случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств азербайджанцев из-за их этнической принадлежности. Более миллиона азербайджанцев были насильно изгнаны из своих домов в результате армянской агрессии. Некоторые города Азербайджана полностью стерты с лица земли.

С момента подписания Трехстороннего заявления Армения продолжала нарушать ICERD, препятствуя возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома путем минирования ранее оккупированных территорий и отказываясь предоставить Азербайджану карты минных полей Мы обеспечим справедливость в рамках международного права в связи с грубым нарушением Арменией положений конвенции», - сказала она.