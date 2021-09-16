В Италии на работу только по COVID-паспорту

С 15 октября все итальянцы смогут работать только при наличии COVID-паспорта - документа, подтверждающего отсутствие коронавируса или наличие иммунитета к нему. Соответствующий указ приняло правительство Италии, сообщает Corriere della Sera.

COVID-паспорт, или Green Pass ("зеленый пропуск"), можно получить тремя способами: сделав прививку от коронавируса, предоставив свидетельство о недавно перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. Результат теста действителен в течение 72 часов, причем бесплатно его сделать можно только тем, кому противопоказана вакцинация.

Работников, которые после 15 октября не предоставят COVID-паспорт, отстранят от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит работать без Green Pass, грозит штраф в размере от 600 до 1500 евро, следует из текста указа, опубликованного Corriere della Sera.

По оценкам итальянского правительства, эти меры затронут 23 миллиона человек в Италии. При этом около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет уже сделали прививку.

Принимаемые в Италии меры в отношении COVID-паспортов - одни из самых жестких в Европе. Ранее в стране Green Pass уже сделали обязательными при поездках на самолетах, поездах, паромах, межрегиональных автобусах, при посещении бассейнов, спортзалов, кинотеатров, стадионов, театров. Кроме того, на этой неделе "зеленый пропуск" стал обязательным для итальянских учителей.