А во Франции тысячи непривитых медиков лишились работы

В городах Франции около трех тысяч медицинских работников отстранены от службы из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Такие данные приводит ВВС.

Во Франции вступил в силу закон, согласно которому вакцинация стала обязательной для всех медиков, пожарных и работников домов престарелых.

Согласно данным издания, глава французского минздрава Оливье Веран назвал отстранение от работы временной мерой. По его словам, многие представители упомянутых профессий уже согласились иммунизироваться от коронавирусной инфекции.

В то же время, как сообщается, в некоторых городах Франции медики вышли на акции протеста.