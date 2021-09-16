Менее чем через две недели исполнится год с начала победоносной для Азербайджана Отечественной войны. За 44 дня азербайджанская армия разгромила вооруженные силы Армении и освободила оккупированные земли. С этой войны не вернулись более 2900 военнослужащих, которым азербайджанский народ обязан победой.

Накануне в Евлахе состоялась презентация книги «Федаины Победы», посвященной военнослужащим, отправившимся на Отечественную войну из Евлахского района и не вернувшихся с нее. Презентация книги прошла во Дворце Гейдара Алиева.

«Как заявил президент Ильхам Алиев, шехиды обеспечили нашу победу своим героизмом, и наш народ всегда будет чтить их светлую память. 65 шехидов из Евлаха отдали свои жизни за освобождение наших земель, 193 бойца получили ранения. Это большая потеря для каждого из нас. Но главное, что их кровь не осталась неотмщенной. «Железным кулаком» нашего Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия сломала хребет врагу. Души наших 65 храбрых сыновей сегодня покоятся с миром. И это самое большое утешение для всех нас. Сотни бойцов из Евлаха прошли победный путь от Суговушана до Шуши. Азербайджан победил в войне с минимальными потерями. И несмотря на всю горечь потерь, наш народ, благодаря исторической роли президента Ильхама Алиева, сегодня переживает славную эпоху», - заявил на презентации глава Исполнительной власти Евлаха Анар Тагиев.

Затем была продемонстрирована историческая видеохроника Отечественной войны, на которой запечатлено освобождение азербайджанских земель.

В ходе мероприятия также выступили отец первого шехида Отечественной войны из Евлаха Эмина Кязимова - Фарман Кязимов, депутат Ильхам Мамедов, ветеран Отечественной войны Орхан Гусейнов.