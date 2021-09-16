Раиси и Пашинян обсуждают вопрос иранских грузовиков новость дополнена
В Душанбе состоялась встреча президента Ирана Ибрагима Раиси и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Информацию об этом распространили армянские СМИ.
Отметим, что в Душанбе проходит заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, посвященное 20-летию создания ШОС.
Согласно сообщению армянских СМИ, Пашинян и Раиси коснулись двусторонних отношений и отметили важность согласованных действий правительств двух стран.
Президент Ирана поздравил премьера Армении с победой на парламентских выборах.
Кроме того, лидеры Ирана и Армении обсудили тему организации бесперебойных грузоперевозок, а также происходящие в регионе процессы, отмечают армянские СМИ. По словам Пашиняна, в программе деятельности правительства Армении особо подчеркивается важность взаимоотношений стран региона.