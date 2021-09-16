Дорожная полиция предупреждает: «Будут приняты серьезные меры»

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД предупредило лиц, занимающихся перевозкой пассажиров в выходные дни.

Как сообщили в Управлении, согласно постановлению Кабинета министров на территории Азербайджана в выходные приостанавливается работа общественного транспорта: "Однако, зная об этом, некоторые водители, нарушая правила перевозки пассажиров в выходные дни, осуществляют незаконную деятельность, тем самым создавая условия для распространения инфекции. Пассажиры также должны учитывать, что работа этих транспортных средств будет ограничена".

Главное управление еще раз доводит до сведения водителей, что за нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе в такси, будут приняты серьезные меры административного взыскания.