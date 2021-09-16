Руслан Алиев предпринимателям: уступки будут, но...

Генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев в рамках акции «Открытый микрофон» встретился с группой владельцев тепличных хозяйств в селе Тезекенд Сальянского района.

В пресс-службе ПО haqqin.az сообщили, что в рамках акции, которая проходит уже в 14-й раз (4 раза в Баку и его поселках и 10 раз в регионах), «Передвижная приемная» была предоставлена местным предпринимателям. На встрече свои проблемы озвучили 20 владельцев теплиц, занимающиеся производством овощей. Предприниматели попросили гендиректора ПО пойти на уступки по долгам за объем потребленного в прошлом году газа.

Руслан Алиев, в свою очередь, отметил, что уступки будут, но важно, чтобы и предприниматели предприняли взаимные шаги в этом направлении.

Гендиректор ПО сообщил, что отныне представители руководства объединения будут встречаться с владельцами теплиц до конца сезона и как минимум один раз в месяц не только в Сальяне, но и в других регионах.