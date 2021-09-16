Первое крупное мероприятие с участием нового Совета медиации

Открывая мероприятие, председатель правления Совета медиации Надир Адилов отметил, что в рамках проводимой под руководством президента Ильхама Алиева прогрессивной судебно-правовой реформы были приняты важные меры по созданию и продвижению института медиации, являющегося важным инструментом во внесудебном разрешении споров и снижении нагрузки на суды. Адилов отметил, что реформы в этой области продолжаются.

Сегодня Коллегия адвокатов и Совет по медиации организовали онлайн-конференцию с участием более 100 адвокатов и медиаторов под названием “Деятельность адвоката и медиатора - текущая практика и решения".

В рамках этих мер Адилов особо подчеркнул принятие закона “О медиации” 29 марта 2019 года. С 1 июля 2021 года закон вступил в силу в полном объеме, и теперь граждане должны участвовать в первичной медиационной сессии до обращения в суд по коммерческим спорам, а также по спорам, касающимся семейных и трудовых отношений.

Затем выступил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, который отметил, что благодаря государственной политике по формированию в стране современной и эффективной системы правосудия, внедрению передового опыта по альтернативному разрешению споров удалось за короткое время сформировать Совет по медиации и провести отбор медиаторов, больше половины из числа которых являются членами Коллегии адвокатов. Коллегия адвокатов выступила одним из двух соучредителей данного института, и в обществе возлагают большие надежды на этот новый для Азербайджана институт. Анар Багиров также говорил о сходстве и различиях между институтами медиации и адвокатуры и различных обязанностях адвокатов и медиаторов.

Багиров рекомендовал Совету по медиации взять на вооружение опыт Колегии адвокатов, отметив, что ее члены всегда готовы оказать поддержку новому институту.

Затем были заслушаны многочисленные вопросы и предложения участников мероприятия. Адвокаты и медиаторы довели до сведения руководства обеих организаций ряд существующих в этой области проблем. Основные вопросы, поднятые участниками мероприятия, это проведение просветительской работы среди граждан и адвокатов, организация тренингов, сотрудничество с образовательными учреждениями, разработка методических пособий по медиации, регистрация медиаторских организаций, вопросы делопроизводства, интеграция в электронные системы, реализация принципа разделения дел, деятельность медиаторов в регионах и другие направления. Анар Багиров и Надир Адилов ответили на все вопросы участников мероприятия.

В заключение было принято решение, что подобные встречи будут проводиться каждые три месяца, а квалификационные и дисциплинарные комиссии обеих организаций будут обмениваться опытом.