Kapital Bank предлагает выгодную ипотеку со ставкой от 8% годовых

Квартиры в зданиях проекта K-Residence, построенных строительной компанией PASHA Construction, с которой сотрудничает Kapital Bank, можно купить на более приятных условиях.

Просторные и роскошные апартаменты в здании премиум-класса, расположенном по адресу: Баку, проспект Нобеля, 151, «Белый город», можно приобрести в ипотеку сроком до 20 лет со ставкой от 8% годовых. Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 500 000 манатов. Для получения подробной информации о предлагаемых квартирах можно позвонив по номерам (012) 599 90 09 və ya (051) 577 12 34.

Минимальный первоначальный взнос устанавливается в зависимости от дохода заёмщика. По вопросу ипотечного кредитования можно обратиться по номеру WhatsApp (+99451) 250 99 99.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.