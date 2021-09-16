Посол Азербайджана у президента Пакистана

Согласно сообщению, на встрече после церемонии вручения верительных грамот азербайджанский дипломат отметил высокий уровень отношений между двумя странами, подчеркнув особую роль в этом глав двух государств.

Отметив, что Азербайджан и Пакистан поддерживают друг друга как в двусторонней, так и международной плоскостях, Фархадов акцентировал внимание на политической и моральной поддержке, которую Пакистан оказал Азербайджану в период Отечественной войны.

Президент Пакистана Ариф Алви в свою очередь, отметил, что гуманитарные проекты, реализованные в Пакистане по инициативе и при поддержке первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, вносят особый вклад в эти связи, и выразил уверенность, что отношения между странами и впредь будут укрепляться.

На встрече также была подчеркнута важность развития сотрудничества во всех областях, в частности в торгово-экономической сфере, в соответствии с высоким уровнем политических отношений.