Число заражений коронавирусом, гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями в осенне-зимний период будет зависеть от того, насколько серьезно население Азербайджана станет соблюдать защитные меры, а также от обеспечения массовости вакцинации. Об этом журналистам сказал главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов, комментируя мнения о том, что в осенне-зимние месяцы, наряду с ростом заболеваемости ОРВИ, якобы будут расти и случаи заражения коронавирусом.

По словам Эйвазова, осенью и зимой люди чаще болеют гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями: «Защита от этих вирусов такая же, как и меры защиты от коронавируса. Причинами, ускоряющими рост заражений этими вирусами и коронавирусом, являются частые контакты, нахождение длительное время в закрытых помещениях, ослабление иммунитета в холодные месяцы».