Путин назвал бегством вывод войск США из Афганистана

Поспешный вывод войск Соединенных Штатов и их союзников из Афганистана можно сравнить с бегством, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС, выступая в режиме видеоконференции. Его слова приводит ТАСС.

"Сейчас перед нашей организацией остро стоит задача по проведению общей, согласованной линии с учетом тех серьезных рисков, которые связаны с обострением ситуации в Афганистане после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО", - заявил Путин, призвав задействовать потенциал ШОС для содействия инклюзивному мирному процессу в Афганистане.