Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:32

Турецкая компания Aselsan и «Укрспецэкспорт» заключили контракт на модернизацию отдельных комплексов противовоздушной обороны Украины. В рамках договоренностей Киев также получит обновленную систему управления войсками ПВО. Сообщениями такого рода о военно-техническом сотрудничестве Анкары и Киева в последнее время заполнены все новостные ленты. Турция берет под патронат модернизацию вооруженных сил Украины и вдыхает вторую жизнь в ее военно-промышленный комплекс.

На судостроительной верфи Стамбула приступили к строительству первого корвета нового типа для Военно-морских сил Украины. В 2022 году он будет передан Киеву для установки на нем вооружения – скорее всего это будет модернизированный комплекс с крылатыми ракетами типа «море-земля» «Нептун - и остальных систем, а в 2024-м – войдет в состав ВМСУ. Турция и Украина подписали рамочное соглашение о создании базы на территории Турции, где будут ремонтировать российские Ми-17. Компания THK Teknik A.Ş. совместно с ГК «Укрспецэкспорт» будут ремонтировать вертолеты как турецких операторов, так и машины третьих стран. Причем Украина уже имеет опыт работы с вертолетами турецких операторов. Так, в 2018 году страна получила контракт стоимостью 40 миллионов долларов на ремонт и модернизацию 17 вертолетов Ми-17, принадлежащих Турецкой жандармерии. Ремонт турецких вертолетов выполняли специалисты «Авиакона» совместно с компанией «Мотор Сич».

Здесь немаловажно и то, что Ми-17 является экспортной модификацией Ми-8МТ, который считается самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире — с 1965 года построено свыше 13 тысяч модификаций Ми-8. Ну, и куда же без «Байрактаров», за короткое время ставших легендой оружейного рынка. В 2019 году Украина уже приобрела у Турции 6 дронов Bayraktar TB2 и 3 наземных пульта управления. Еще один комплекс БПЛА TB2 был передан на вооружение ВМС Украины в июле этого года. А три комплекса будут поставлены Киеву в 2022 году. Нынешним летом произошло еще одно событие, важность которого трудно переоценить. В Стамбуле на полях международной выставки вооружений IDEF 2021 встретились украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский и глава Турецкого космического агентства Йылдырым. Темой их беседы стало повышение кооперации в сфере создания ракетоносителей, космических аппаратов, в том числе разведывательных спутников.

Взаимная выгода здесь очевидна. Если Турция относительно недавно вовлечена в космическую программу, а ее опыт ограничен производством спутников и спроектированным гибридным двигателем, то Украина - дело другое. Благодаря советскому опыту она обладает технологиями строительства ракетоносителей, которого так не достаёт Анкаре для выполнения первого этапа - отправки в 2023 году беспилотного аппарата на Луну. Как и в любой высокой технологии такого уровня здесь имеется и военная составляющая - научившись с помощью Украины строить ракетоносители - Турция научится делать и баллистические ракеты средней и большой дальности. Москва нервно реагирует на каждую подобную информацию. И если не так давно она не слишком серьезно к ней относилась, то теперь не скрывает своего раздражения. Но в Анкаре этого предпочитают не замечать, а в Киеве и того больше – откровенно радуются: в Кремле думали, что мы без России пропадем? Да как бы не так. На первый взгляд, сегодня Украина для Турции – заброшенный научно-исследовательский институт НИИ с большим архивом советских разработок. Но это слишком поверхностное суждение. Во-первых, Анкара предлагает Киеву производственную кооперацию в вопросах военно-технического сотрудничества. А, во-вторых, не военной составляющей ограничиваются их отношения. Мало кто знает, что как только была объявлена блокада против Катара в июне 2017 года и полки супермаркетов Дохи опустели, на помощь стратегическому союзнику Турции, помимо Ирана пришла и Украина. На протяжении нескольких месяцев происходила поставка Катару украинских продуктов в значительных объемах.