Российская компания снова будет поставлять оружие Армении

Армении и российской компании ORSIS удалось преодолеть недопонимание, возникшее после истории с тендером, сорванным армянским Минобороны. Об этом в интервью РИА Новости заявил главный конструктор предприятия ORSIS («Оружейные системы», которое входит в группу компаний «Промышленные технологии») Максим Байметов.

Байметов отметил, что на выставке «Армия-2021» руководство ORSIS встретилось с делегацией армянского военного ведомства, возглавляемой новым министром обороны Аршаком Карапетяном.

«Наши партнеры выразили живой интерес ко всей представляемой линейке оружия ORSIS, в том числе к перспективным образцам. Сегодня ведется ряд предконтрактных переговоров с Ереваном, и можно сказать, что ORSIS открыла новую, позитивную страницу в сотрудничестве с армянской стороной», — отметил Байметов.

Армянские СМИ напоминают, что в 2019 году ORSIS включили в «черный список» поставщиков оружия силовым структурам Армении сразу после срыва армянским Минобороны тендера на поставку военной техники на несколько миллионов долларов.