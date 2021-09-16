Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 13:52

Итак, как уже сообщалось ранее, Всемирный банк прекращает составление и публикацию рейтинга Doing Business, который в течение последних семнадцати лет по целому ряду параметров оценивал условия ведения бизнеса в разных странах мира. Расследование показало, что в ряде случаев имело место «сознательное и некорректное» изменение рейтингов, в результате чего некоторые страны получали более высокое место, а другие – более низкое. Последнее произошло в случае с Азербайджаном. Понесенный репутационный ущерб расценили как невосполнимый. Расследование, которым занималась американская юридическая компания WilmerHale, выявило случаи давления со стороны руководителей Всемирного банка, нынешних и бывших: Джима Ён Кима, Кристалины Георгиевой и Симеона Дянкова. Скандал тем более резонансный, что Георгиева сейчас руководит Международным валютным фондом, а Дянков является одним из создателей рейтинга.

Коррекции в сторону увеличения подвергся в 2018 году рейтинг Китая, что позволило ему не опуститься на 85-ю позицию, а остаться на 78-й. Саудовская Аравия в 2020 году почти не изменила позиции, хотя должна была заметно опуститься. А вот Азербайджану в том же году оценку значительно ухудшили. Симеон Дянков, работавший советником Георгиевой, помог откорректировать рейтинг Саудовской Аравии, чтобы он выглядел выигрышно на фоне рейтинга Иордании, что для саудовцев играло важную символическую роль. Теоретические работы Дянкова, бывшего министра финансов Болгарии и ректора Высшей школы экономики в Москве, в свое время легли в основу создания рейтинга Doing Business. Сейчас он работает в Лондонской школе экономики. Его называют человеком с невыносимым характером, и нежелание рядовых сотрудников ссориться с ним частично объясняет их уступчивость в случае давления. Именно Симеон Дянков настоял на том, чтобы при подготовке рейтинга на 2020 год не были учтены результаты реформ в Азербайджане: с его подачи их посчитали «замороженными». Чем ему не угодила эта страна, сказать сложно.