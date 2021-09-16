В Кремле рассказали о здоровье Путина

Президент Владимир Путин, который ушел на самоизоляцию, чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Хорошо, как обычно, чувствует себя», – цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, Путин на выборах в Госдуму проголосует электронно. «Президент будет голосовать на электронном голосовании», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как будет голосовать президент.

На вопрос о дате Песков ответил: «Как решит, мы сразу вас проинформируем».

Ранее Путин объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что в его окружении коронавирусом заболели несколько десятков человек.