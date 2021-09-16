В Москве идут тайные переговоры между Азербайджаном и Арменией?

В Москве между представителями Азербайджана и Армении идут «тайные мирные переговоры», утверждает армянская газета «Грапарак».

По данным издания, делегация во главе с министром обороны Армении уже несколько дней находится в Москве. По официальной версии, делегация наблюдает за действиями армянской группировки на учениях «Запад-2021».

«По нашим сведениям, в Москве ведутся переговоры о «мирном соглашении» с Азербайджаном. Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна. Похоже, что в обход вопроса о статусе Нагорного Карабаха удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации на основе карт советского времени».