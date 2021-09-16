В Москве идут тайные переговоры между Азербайджаном и Арменией?
В Москве между представителями Азербайджана и Армении идут «тайные мирные переговоры», утверждает армянская газета «Грапарак».
По данным издания, делегация во главе с министром обороны Армении уже несколько дней находится в Москве. По официальной версии, делегация наблюдает за действиями армянской группировки на учениях «Запад-2021».
«По нашим сведениям, в Москве ведутся переговоры о «мирном соглашении» с Азербайджаном. Нам сказали, что переговоры окончены и армянская сторона результатами очень довольна. Похоже, что в обход вопроса о статусе Нагорного Карабаха удалось договориться о начале процесса демаркации и делимитации на основе карт советского времени».
Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва представила конкретные предложения о начале переговоров по демаркации и делимитации границ между Азербайджаном и Арменией и ждет ответа от сторон.
Позиция азербайджанской стороны заключается в том, что процесс демаркации должен начаться с взаимного признания территориальной целостности. То есть процесс должен быть основан на официальном признании Арменией территорией Азербайджана части Карабаха, находящейся в настоящее время под контролем российских миротворческих сил.