Шуша выдвинута на статус культурной столицы тюркского мира

Азербайджанский город Шуша выдвинут на звание культурной столицы тюркского мира 2023 года. Об этом написал в Twitter министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

"Я принял участие в 38-м министерском заседании ТЮРКСОЙ в городе Хива, Узбекистан, и рассказал о сотрудничестве нашей страны с организацией, а также об уничтожении памятников истории и культуры в Карабахе, об Отечественной войне. Я выдвинул город Шуша на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году", - говорится в публикации министра.